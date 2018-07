Kevesebb a turista Horvátországban, de a magyarok száma nem csökken

Az előző hónapban arról írtunk, hogy kígyóznak az autósorok Horvátország bejáratai előtt, most pedig arról olvashatunk a horvát Vecernji List oldalán, hogy elmaradt a júliusra várt tömeg a horvát tengerpartokon. A hónap elejétől 15-ig a vendégéjszakák száma mindössze egy százalékkal nőtt, míg belföldi és külföldi vendégek száma három százalékkal csökkent a tavalyi azonos időszakhoz képest. Nem erre számítottak a horvátok - írja a lap.

A Horvát Turisztikai Szövetség (HTZ) abban bízik, hogy a látogatók csökkenése a labdarúgó-világbajnokságnak tudható be, hiszen az orosz turisták, akik eddig tömegesen érkeztek a tengerpartra, a nagy izgalmak idején nem indultak útnak. A turizmus vezetői azzal bíztatják a szállásadókat, hogy hamarosan visszatérnek az ország bejárata előtt kígyózó autósorok, és a szállodáik ismét megtelnek. Ezt azzal támasztották alá, hogy Horvátországnak páratlanul szép természeti adottságai vannak, amiknek köszönhetően még most is versenyképes a többi, környező üdülőhellyel szemben. Nemrég mi is megmutattuk Horvátország legszebb strandjait, amelyek valóban arra mutatnak rá, hogy a tengerparti országnak nincs oka aggodalomra. A horvát lap arról is ír, hogy a magyar turisták részéről továbbra sem csökkent a tengerpartjaik utáni érdeklődés. Abban bíznak, hogy ezen a forint gyengülése sem változtat majd.

A szakértők mégis aggodalomra adnak okot. Úgy gondolják, hogy a horvát riviérának idén komoly riválisai akadtak. Szerintük Törökország és Egyiptom közkedveltebb célpont lett, mint tavaly, ez okozhatja Horvátország hanyatlását.

A távoli nyaralóhelyek a vártnál korábban nyerték vissza a turisták bizalmát az elmúlt évek terrortámadásai után. A lap azt is tudni véli, hogy Törökország az idén rekordszámú turistára számít, amellyel túllépheti a 2014-es csúcsteljesítményét, vagyis 36,8 millió utazót is fogadhat. Ez év elején 35 százalékkal több turista látogatott ebbe az országba, mint 2017 első két hónapjában. És a számok Egyiptomban is nőnek. De az Adria ennek ellenére nem lesz üres, viszont jöhetnek olyan szezonok, amikor nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a vendégek számának növelésére. Ennek érdekében hatalmas összegeket szánnak a turizmus fellendítésére. Nemrég pédálul arról lehetett olvasni a horvát lapokban, hogy száz millió euróból újítják fel a nemzeti parkjaikat.