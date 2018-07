Egy nem is olyan kicsi, de annál egyedibb angliai kávézó tulajdonosa úgy döntött, hogy nem fizet azért, hogy nehezen lebomló papírpoharakkal árassza el Ipswich városát. Helyette inkább kampányt idított és bekérte a helyiek nem használt, hegyekben álló bögréit, hogy később azokban szolgálhassa ki kávéra szomjazó vendégeit. Még akkor is, ha elvitelre szól a rendelés.

2017-es brit adatok alapján, Nagy-Britannia szerte évente 2,5 milliárd papírpoharat dobnak ki; ez körülbelül 6,8 millió kidobott poharat jelent naponta. Hogy ezt a számot csak egy kicsit, de letornázza, a La Tour Cycle Café tulajdonosa minden italát, de főleg a forró innivalókat újrahasználható csészékben és bögrékben adja ki. Habár sokan kérnek kávét elvitelre, a bögre utánpótlással sincsen probléma. Míg egyesek mindig a saját poharukkal vagy csészéjükkel jönnek, addig mások előszeretettel hozzák el sosem vagy alig használt, ajándékba kapott bögréiket és ajánlják fel a kávézónak. Így egyszerre szabadítanak fel helyet a konyhai szekrényükben és még adakoznak is a saját kávéjuk oltárán - írta oldalán az inhabitat.com.

Anna Matthews, a kávézó tulajdonosa az adományozást nagyon egyszerűen oldotta meg. A kávézó kapujába minden reggel kirak egy üres kosarat, amibe szívesen várja az újabbnál újabb csészéket és bögréket. Elmondása szerint a kávéfogyasztók többsége szívesebben issza a kávéját egy szép kínai porcelánból, mint egy papírpohárból, még út közben is.

Az egyedi program segít az embereknek, hogy tegyenek valamit a környezetükért, de közben nem kell lemondaniuk a napi kávéjukról sem. Aki pedig már korábbról is ismerte Matthews-t, az tudja, hogy nem ez az első és utolsó újrahasznosító projektje. Maga a kávézó is egy ilyen összefogás eredményeként alakult ki. A tulajdonos 2018-ban összefogott egy ipswich-i kivitelező céggel és egy lakatlan épület aljában együtt kialakították a La Tour Cycle-t. Így a kávézó egy nagyobb helyre költözött, a város egyik romos épülete pedig új életre kelt. És nem is akár milyenre, mert a hely nem csak kávézó, hanem közösségi tér, galéria és nagyon könnyen megközelíthető kerekesszékkel is.

A kávézó azonban - illetve a sokféle kávésbögre - nem marad ezen a helyen örökre. Matthews csupán két évig szándékozik itt maradni, aztán bögréstül mindenestül odébb áll és keres egy másik felújítandó épületet, aminek éppen rá van szüksége.