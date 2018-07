Így hozza ki a legtöbbet a Costa Dorada-i nyaralásból!

A hosszú, homokos partjáról elhíresült Costa Dorada elnevezése nem véletlen. A Barcelonától dél felé, egészen az Ebro folyó torkolatáig húzódó rész az aranyat jelentő (kasztíliai spanyolban dorada, katalánul daurada) szóról kapta az Aranypart nevet. Aki ide látogat, az a Costa Bravához képest jóval nyugisabb üdülővárosokat és karakteresebb településeket talál majd itt.

A szinte megszakítás nélkül 241 kilométer hosszú parton több érdekes látnivalót is talál az utazó: a római romjairól híres Tarragonát, az elegáns Sitges-t, a fiatalos, élményparkokkal körülvett Salou-t, és a családoknak ideális Calafell-t vagy Cambrils-t. Ha kicsit beljebb megy a százazföldre, akkor már középkori műemlékekben és mesés mór falvakban is gyönyörködhet.

Irány a spanyol St. Tropez!

Aki felfedezné ezt a vidéket, és Barcelonából indulva délnek fordul, annak az enyhén glamúros Sitges legyen az első megállója. Gereblyézett homok a strandon, kozmopolita hangulat – a város a Földközi-tenger térségének rég elfeledett aranykorába röpíti vissza a látogatót. Sitges eredetileg 25 ezres lélekszáma nyár derekán százezer fölé duzzad: a gazdag katalánok mind idejönnek nyaralni. A csillagászati ingatlanárak miatt a város kiérdemelte a Spanyolország St. Tropez-ja nevet is. A bohém menőség végleg összefonódott vele, amikor a 19. század végén Picasso és holdudvara tanyát vert itt.

Mire számíthat itt? Kompakt óváros girbegurba utcákkal, stílusos 18-19. századi nyaralóvillák és kivételes kulináris élmények – a katalán borvidék szélén fekvő városból sosem fogy ki a cava.

Augusztus végén több eseménynek is otthont ad a város, a legnagyobb közülük a Fiesta Mayor, amelyet Sant Bartolomeu védőszent tiszteletére rendeznek. Ilyenkor hatalmas bábokkal vonulnak fel az utcákon, és a látványos tűzijáték sem maradhat el. A főszezonnak októberben van vége, miután a város otthont adott egy filmfesztiválnak a fantasy műfajában.

Továbbindulva Tarragona felé Calafell lehet a következő megálló. A családbarát úti cél egyike Katalónia tizennégy akkreditált Családi Vakációs Úti Céljainak, ahol még külön családi hétvégét is tartanak év közben, általában május első hétvégéjén. Gyerekklubját 4 és 11 év közötti gyerekek 2 eurós óradíj mellett látogathatják – nem rossz megoldás, ha anya és apa szeretne egy kicsit nyugiban várost nézni vagy vásárolgatni. A nyolc kilométeres strandszakasszal rendelkező város számtalan vízisporttal csalogat, ha nem akar csak a parton feküdni. A víz viszonylag nyugodt, gyerekek számára is megfelelő, és a strandon játszótér is akad. Esténként érdemes az óvárosban csavarogni, vagy megnézni Calafell román kori templomát, középkori várát, illetve citadelláját. A legtöbb nyüzsgés a régi halásznegyedben, a Marina de Calafell-nél van.

Az ezerarcú Tarragona

Mint korábban megírtuk, Tarragona, a Costa Dorada legszebb kikötővárosa ezer titkot rejt. Római kori romjaiból és egyéb műemlékeiből az UNESCO összesen tizenhármat ítélt világörökségi rangra méltónak: köztük pompás állapotban fennmaradt vízvezeték és tengerparti amfiteátrum is van. Tarragona ékessége, a román és gótikus elemeket is felvonultató Szent Tekla katedrális. A város legnépszerűbb szórakozása az embertornyok építése – ennek fesztivált is szentelnek, amit idén szeptember 25. és október 2. között rendeznek meg.

A Costa Dorada Siófokja, az élmények tengere

Tarragonától nem messze fekszik a térség legmenőbb üdülővárosa, a lüktető Salou. A remek strandokon túl itt egy egykilométeres, szökőkutakkal tarkított promenádon vonulhat végig naplementekor a turistahad. Kicsit olyan, mintha Siófokon járna az ember – annyi erre a diszkó. Itt található a világhírű PortAventura vidámpark, a PortAventura Caribe Aquatic park, valamint a 2017-ben nyitott Ferrari Land is, ahol akár napokat eltölthet azzal, hogy kipróbálja az attrakciókat. Kíváncsi arra, hogy mit lehet itt csinálni pontosan? Mi kipróbáltunk jó pár élményelemet, itt olvashatja tapasztalatainkat.

Tulajdonképpen mind a hármat PortAventura név alatt találjuk – vagyis volt egy eredeti vidámpark, mely később vízi élményekkel (ez az Aquatic), illetve tűzvörös színű élményelemekkel (ez a Ferrari Land) gazdagodott. Az eredeti parkban hatféle hangulatból választhatnak a szórakozni vágyók, és itt találják a legjobb mókát a kisebb gyerekek is: például traktorozást Elmónál a Szezám utcából, és egy csak nekik készült hullámvasutat, a Tami Tami-t. Itt is akad bőven vízi élmény, de az Aquatic rész direkt erre lett felhúzva: 8500 négyzetméter vízfelület, összesen tizenhatféle attrakcióval és csúszdával. Itt található a King Khajuna, Európa legmagasabb szabadeséses csúszdája (31 méter magas) is, mely 55 fokos lejtésű. 2017-ben bővült a park a Ferraris élményekkel, ahol szabadesés és más izgalmak várják elsősorban a nagyobb gyerekeket és felnőtteket. A parkegyüttesben egész nap belefuthat érdekes utcai előadásokba is, zárás előtt, este hattól pedig Parádé van.

De ne csak a partot nézze meg! Béreljen autót Tarragonában, és szánjon egy napot a környék középkori emlékeinek felkeresésére is! Sétáljon egyet Montblanc 12. századból származó, macskaköves utcáin (ezen a helyen már több ezer éve létezett település), melyeket jó állapotú középkori falak és őrtornyok fognak közre. A legenda szerint errefelé ölte meg Szent György a sárkányt, és mentette meg a királylányt. Miután kiélvezte a környék mesés hangulatát, irány az impozáns, ciszterci Santa Maria de Poblet kolostor (Spanyolország egyik legnagyobbja) – e kora gótikus remekművet az UNESCO világörökségként ismeri el, és fontos szerepet játszik a katalán és spanyol történelemben. A napot Siuranában, Katalónia utolsó mór falujában érdemes zárni, mely tündérmesébe illő helyen, egy sziklán fekszik, káprázatos kilátással a katalán tájra. A helyet látva nem lesz meglepő, miért kellett három évszázad a vár móroktól való visszafoglalásához.

A Tarragonától délre eső szakaszon találja Cambrils-t, mely a Costa Dorada egyik legszebb városa, mindössze hat kilométerre Salou-tól, tízre Reus-ról és tizenhatra Tarragonától – ha tehát ezt választja bázisának a partszakaszon, nagyon jól jár. A már i.e. 3. században is lakott római település azt ígéri, hogy területén nem lehet unatkozni.

Először is akad itt egy mesés botanikus kert, a Parc Samà, melyből csak úgy dől a romantika. Még egy márki, Salvador Samà építette 1881-ben a kastélya köré. Az arborétum jellegű parkban helyet kapott az angol és francia kerttervezés, a zen Ázsia, a buja Kuba és a klasszikus Görögország is. Cambrils óvárosa körülbelül egy kilométerre található a parttól. A „Három korszak vízimalom" névre keresztelt múzeuma (Museu Moli de las Tres Eres) valójában egy teljesen működő vízimalom, amely tárlatában 13. századi régészeti leleteket is bemutat. A Vilafortuny kastély (Castell de Vilafortuny) a 12. században épült, és sokáig védő funkciót látott el, akárcsak a kalózok ellen védelmet nyújtó, 17. századi, partmenti őrtorony.

Egy eldugott gyöngyszem: Miravet

Az Ebro folyó partjára épült erődítményt nehéz nem észrevenni, ahogyan a pár százas lélekszámú, azonos nevű falucska fölé tornyosul. Eredetileg mór építmény volt, de a templomos lovagok átalakították a 12. század közepén. Azt tartják róla, hogy ez a legékesebb példája a templomosok építészetének: szigorú vallási és katonai erődítmény benyomását kelti.

A vároldalba felfutó utcácskákon hangulatos sétát lehet tenni, az útközben láthatnak egy régi barokk reneszánsz templomot, egy vízimalmot és egy régi hajókészítő műhelyt is. A kis faluban alig vannak éttermek, ezek némelyike viszont elnyerte a Tripadvisor kiválósági díját. A környék egyébként a cseresznyéjéről is híres: minden júniusban cseresznyefesztivált tartanak a településen. De ne hagyja ki azt az élményt sem, amit ma már csak két helyen lehet a folyó mentén átélni: ez a Pas de Barca, azaz átkelés a folyón, hagyományos, régi "bárkán" – a trükk az, hogy a folyó örvényeit használják fel arra, hogy átjussanak a túlsó partra.

A falu másik extrája a váron kívül a kerámia: összesen hét fazekasműhely működik ma itt, a központtól háromszáz méterre, a La Raval dels Canterers negyedben. Tekintve, hogy a mórok ideje óta űzik ezt az ipart, különleges élmény munkában látni a művészeket, és természetesen remek szuvenírek vásárlására is lehetőség nyílik.