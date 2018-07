Százmillió dolláros fejlesztés a Hollywood felirat turizmusáért

A Warner Bros. kezdeményezése az élő példa arra, hogy ha a helyi hatóságok nem tesznek a tömegturizmus helyiekre gyakorolt negatív hatásainak kivédése érdekében, magáncégek még nyugodtan felléphetnek az ügyben.

A filmvállalat egy "légi villamos" létrehozását szorgalmazza abból a célból, hogy a népszerű Hollywood felirathoz szállítsa a turistákat – írja a Bloomberg. A Hollywood Skyway néven futó projekt a tervek szerint százmillió dollárba fog kerülni.

A Warner Bros. fedezi majd a villamos tervezését, megépítését és működtetését is. A cél az, hogy eltereljék a forgalmat a környező lakónegyed utcáiból, de továbbra is lehetővé tegyék, hogy a turisták fotókhoz pózolhassanak a feliratnál. A forgalom errefelé ugyanis jelentősen megnövekedett, mióta az online térképalkalmazások, mint például a Waze könnyebbé tették az idejutást. A felirat mellett csak kevés parkolóhely áll rendelkezésre, az is kanyargós, szűk, lakóövezeti utcákon.

A Warner Bros., mely jelenleg az AT&T telekommunikációs vállalat tulajdonában áll, azért javasolta ezt a merész megoldást, mert a filmstúdió egyébként is telephelyén keresztül kínálja a felirat egyik legkönnyebb megközelítését, és szeretné ezzel a gesztussal segíteni a helyi közösséget. Az ötlet egyelőre gyerekcipőben jár, a megvalósítást öt év múlvára tervezik. A helyi turisztikai hivatal becslése szerint a Los Angeles-be áramló turisták száma 2020-ban eléri az évi ötvenmilliót.

A feliratot egyébként 1923-ban emelték, hogy egy itt épülő új lakóparkot reklámozzanak vele, de népszerűsége miatt végül nem bontották el. A hetvenes évekre annyira leromlott az állapota, hogy aggógó helyiek, többek között Hugh Hefner fogtak össze azért, hogy renoválják.