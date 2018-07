Így nyaral a magyar 2018-ban

Ahogy a korábbi években, úgy most is kíváncsiak voltunk arra, hová utaznak legszívesebben nyaralni honfitársaink. Annyit első pillantásra is leszűrtünk, hogy mind földrajzilag, mind nyaralástípus szempontjából jelentős a szórás az idén. Viszont egyre többen érdeklődnek az olyan utazások iránt is, amelyet egy igazi szafarizással köthetnek össze, vagy amelyben a szállást egy világítótorony tetején találják meg.

Mikor foglalunk?

Már az elmúlt években is arról írtunk, hogy a magyar utazók szeretnek előfoglalással gondoskodni nyaralásukról – és úgy tűnik, ez a trend nem változik. „A tavalyi évhez képest is növekedett az előre foglalók aránya. Egyre többen ismerik fel, hogy érdemes minél korábban lefoglalni nyaralásukat" – fogalmazott dr. Békefi Veronika, a Neckermann ügyvezető igazgatója. Náluk az ilyen utasok aránya már közel negyven százalék, és a növekedéshez valószínűleg hozzájárul az is, hogy FlexOption szolgáltatásuk az utazás megkezdése előtt tíz nappal még lehetőséget nyújt akár az úti cél módosítására is.

Mikola György, az OTP Travel marketing vezetője már arról beszélt, hogy irodájuk tapasztalata szerint, a náluk különösen népszerű kulturális körutazásokra 1-3 hónappal korábban foglalnak az utazók, de például a hajóutak gyakorlatilag teljesen betelnek az előfoglalási időszak alatt. És amióta kipróbálhattuk a világ legnagyobb óceánjáró hajóját, a Symphony of the Seas-t, ezen egyáltalán nem csodálkozunk.

Hová megyünk idén nyáron?

Hosszú lesz a lista, hiszen számos felfedezésre váró ország és táj van a világban. Az utóbbi évtizedekben a külföldiek körében tomboló Olaszország-mániát lassan felváltó Görögország sok-sok szigetével együtt töretlenül vonzó a magyarok számára is. A Neckermann szerint a kínálatból idén különösen kiemelkedik a szezonon túl is rengeteg érdekességet tartogató Kréta, ahol két repülőtér is található. Mivel a kisebbik repülőteret, Chaniát csupán tavaly kezdték el üzemeltetni, az utasok ezt a régiót még csak most kezdik felfedezni. Rodosz azonban továbbra is népszerű – talán a világ egyik legszebb strandja is itt található, a felfedezéséhez itt ajánlottunk tippeket.

A spanyol tengerpartok közül Tenerife töretlenül vonzó, nem csupán tengerpartja, de számtalan látványossága és a kulináris élvezetek miatt is. A tengerparti henyélés mellett kulturális élményeket is kínáló Törökország és Bulgária szintén toplistások, és ahogy a Neckermanntól megtudtuk, idén úgy tűnik, egyre többen fedezik fel Ciprust, mely egy látnivalókban gazdag, különleges, és egy kicsit exkluzívabb úti cél. A változatlanul kedvelt Törökország és Bulgária mellett az OTP Travel elmondása szerint sokan választják Horvátországot (a 11 legszebb strandjáról itt írtunk) és Egyiptomot is, mely a tengerparti nyaralásoknál többet is szeretne a jövőben kínálni: hévízi példa alapján igyekszik fellendíteni a gyógyturizmust.

De nem mindenki akar a napon aszalódni: az OTP Travel fentebb már említett kulturális körutazásai a nyári időszakban is népszerűek – ezek közül sokan választják az Egyesült Államokat, Iránt és Kínát is.

Ha nem akarja mások sarkát taposni...

Igyekeztünk azt is kideríteni, hogy a szakemberek milyen úti célt ajánlanának azoknak, akik szeretnék elkerülni a tömegeket. A Neckermann szerint rengeteg olyan elő- vagy utószezoni ajánlat van például Törökországban, ahova még jó időben, nagyon jó áron lehet eljutni a főszezon után is – akár szeptemberben, amikor kevesebb a turista. De az Európa legtisztább vizeiről híres - és egyébként a zsúfoltsága kapcsán is többször emlegetett - Spanyolországba is sokkal jobb elő- vagy utószezonban utazni. Egyrészt azért, mert ilyenkor még mindig elég meleg van a strandoláshoz, másrészt pedig a tengerparton kívül a spanyol városokat is megéri alaposan felfedezni; nem beszélve a menő kaland- és élményparkokról. A főszezonon kívüli utazást érdemes azoknak megfontolni, akik nem az iskolai szezonhoz igazodva választanak időpontot, vagy lehetőségük van bármikor utazni.

Az OTP Travel egészen eredeti nyaralást javasol arra az esetre, ha kerülné a tömegeket. Az utazási iroda a horvát Adria egyes szigetein a szálláshelyekké átalakított régi világítótornyokat ajánlja, amelyeken gyakorlatilag Robinsonként tölthetik vakációjukat a pihenni vágyók. Aki viszont másképp vágyik a természetközeli nyaralásra, annak érdemes kipróbálnia egy afrikai szafarit, amely egyre népszerűbb utazási forma. Ezek természetesen többe kerülnek, mint a fenti, szokványosabb úti célok, de az is biztos, hogy különleges élményt kap cserébe az utazó.

Ezek a legújabb úti célok

Aki szívesen kipróbálna valami újat, annak is akadnak bőven lehetőségek. Az OTP Travel tavaly vezette be új úti célként a Perzsa-öböl partján fekvő Ras Al Khaimah-t, mely az Egyesült Arab Emirátusokban, a "sivatagi Disneylandtől", Dubajtól északra található. Családok számára ideális, gyönyörű új, all inclusive ellátást nyújtó szállodák vannak itt. Kiemelten biztonságos helyszínként tartják számon, és nyáron az árait tekintve is kifejezetten versenyképes a közismert, mediterrán térségben található nyaralóhelyekkel.

Bizonyos szempontból új úti célként említhetjük Marokkót is, mert bár korábban is voltak, akik átszállással utaztak ide, a most már hetente többször és két repülőtérre (Agadir a Wizz Air-rel, Marrákes a Ryanairrel) is közlekedő közvetlen repülőjáratoknak köszönhetően egyre többen keresik ezt az úti célt. A Marokkó Miami-jának is becézett Agadirban hosszú a szezon, és olyan különleges városokhoz is eljuthat innen, mint Essaouira.

A korábban a biztonsági helyzet miatt visszaszorult Tunézia és Egyiptom esetében is egyértelműen látszik a fejlődés. A tengerpartok, a nagyon meleg tengervíz és a látványosságok mind csábítóak. Tunézia kitűnő választás gyerekes családok számára. Már tavaly kezdett visszakerülni a köztudatba potenciális úti célként, de még mindig nincsenek az országban óriási tömegek, ahogy Egyiptomban sem.

A Neckermann tapasztalata az, hogy egyre többen utaznak már távoli úti célokra is nem csak télen, de a nyári szezonban is. Ezek között említhetjük meg Balit, Thaiföldet, Indonéziát, a Karib-térséget, a Seychelles-szigeteket vagy éppen a Maldív-szigeteket. Tudatos tervezéssel, az időjárást figyelembe véve, a nyári szezonban nagyon jó, és árban igen kedvező ajánlatokat is lehet találni. Ezek az úti célok igen népszerűek a nászutasok körében, de nem csupán ők találhatnak megfelelő ajánlatot, hiszen a számtalan programlehetőség miatt mindenki megtalálhatja azt, amit keres.