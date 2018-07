Colorado szellemvárosaiért rajonganak a turisták

Kihalt utcák, omladozó házak, betört ablakok. Ilyenek a szellemvárosok világszerte. Az Egyesült Államok Colorado államában másfélezer ilyen kihalt települést találni. Az aranyláz idején azonban még nagy élet volt itt is. Lakatlan és új életre kelt szellemvárosokat mutatunk most, ahova nemcsak szabad a belépés, de kalandorként egyenes kötelező!

Kisebb fajta csoda, hogy Denver, Colorado állam mai fővárosa életben maradt – sőt, többek között múzeumok, futballstadion, színház és opera is működik a városban. A Sziklás-hegység lábánál és meredélyein ugyanis többszáz kis- és nagyvárost alapítottak egykor az ide érkező kalandorok, és közülük is csak pár maradt életben az aranyláz lecsengése után. A tengernyi, immár feledésbe merült falu és városka méltó versenytársa volt Denvernek. Az Aschroft nevű településen például naponta két újságot adtak ki, és 20 saloon - azaz kocsmaszerű szórakozóhely - várta a nagyérdeműt a 19 század közepén. Denver lakosai akkor még irigyelhették ezt a fejlettséget...

Szellemvárosok, ahova csak jó térképpel szabad elindulni!

Az aranyásók települései ma jórészt elhagyatottak, mindössze néhány faházból állnak, igazi szellemvárosok. Meglátogatni ezeket valódi kaland – és nemcsak azért, mert a faházak jó része az összedőlés határán áll, vagy mert a mai tulajdonosok egy része nem kedveli a kíváncsiskodó turistákat. Sőt, utóbbiakat fenyegető kiírásokkal és figyelmeztetésekkel akarják távol tartani. Ha tehát szellemváros túrára indulunk - mondjuk Denverből, vagy a "szomszédos" Santa Fe-ből -, érdemes ezzel is számolni. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a szellemvárosok egy része - így például a Lake City mellett található Carson - ma már csak gyalogosan vagy biciklivel közelíthető meg!

A szellemtúrákhoz természetesen egy bérautó és jó térkép is szükségeltetik, hiszen a települések jó része ma már nem szerepel az autóstérképeken. Érdemes segítségül hívni a szellemváros honlapot, amely részletes és aktuális információval szolgál. Ebből is kihámozható, hogy vannak viszonylag épségben maradt és teljesen kihalt - értsd, oda menni értelmetlen, mert nem látni semmit! - falvak. Nem meglepő módon csak azok nem tűntek el végleg a térképről, amelyek Denver vagy a legfelkapottabb amerikai síterep Aspen környékén vannak.

Az egyik legtrendibb például St. Elmo városa, amely Buena Vista mellett található, és sokak szerint még ma is akár naponta forgathatnának itt egy vadnyugati filmet John Wayne-nel a főszerepben. Ettől nem messze található Capital City, az egykori ezüst bányászat központja, ahol még állnak a valamikor népszerű hotel, a postahivatal és a saloon falai. Aspentől 10 mérföldre van Ashcroft, ahol hat fából készült és jól karbantartott épületet lehet bejárni. De ma már csak pár romos épület tanúskodik Teller City egykori nagyságáról is, ahol 1880-ban még több száz házat és 30 saloont tartottak számon. A szellemvárosok közös nevezője a csodás panoráma és a hamisítatlan vadnyugati hangulat – ami nem véletlen, hiszen a Sziklás-hegység lankái és meredélyei egy sor filmből visszaköszönnek.

Némely szellemvárosban azonban egészen nyüzsgő az élet

A kietlen és lakatlan szellemvárosok közül ugyanis néhány új életre kelt. Ilyen például a kaszinóbizniszben utazó Blackhawk és Georgetown, vagy a kissé távolabb eső Madrid, amely viszont már a szomszédos Új-Mexikóban található. A Santa Fe-től alig negyven, Alburquerquetől alig húsz kilométerre található városka ma kedvelt turistalátványosság. Madrid az aranylázat túlélve a szénbányászat egyik központja lett – innen látták el fűtőanyaggal a Santa Fe-be tartó vonatokat. Fénykorában, a múlt század elején évi 180 ezer tonnát fejtettek itt, bár ennek nyomát sem látni már. A városkában kórház, iskolák és szállodák is működtek, a turizmusnak köszönhetően még ma is vagy négyszázan lakják.

A két szomszédos nagyvárost összekötő panoráma út - az úgynevezett Turquoise Trail - a motorosok kedvence, ezért nem véletlen, hogy a város fogadói és kocsmái előtt pazar Harley Davidsonok sorakoznak. A leghíresebb ezek közül a Mine Shaft Tavern, amelyben legalább egy sört illik elfogyasztani. (Tényleg csak zárójelben írjuk: ettől még lehet motorozni vagy vezetni, mert az amerikai sörök alkoholtartalma igen csekély...)

Az arany-, ezüst- és szénbányák históriáját a helyi bányászati múzeum mutatja be a 19 századtól kezdve egészen azok bezárásáig, azaz a múlt század negyvenes éveiig. A nyári csúcsszezon után - amikor szinte lehetetlen ülőhelyet találni a helyi kocsmákban - még a karácsony is zsúfolt. A helyi lakosok ugyanis egymással versengve díszítik fel led-világítással az öreg faházikókat. A mesebeli szellemvárosból így lesz vonzó hétvégi kirándulóhely minden év utolsó napjaiban is.

Cikkünk szerzője Szakonyi Péter, a Napi.hu főmunkatársa.

Címlapfotó: Rolf Blauert / Wikipedia