Ezekért utazzon még a nyáron Lisszabonba!

A nyári hónapokban Lisszabon felet olyan tiszta kék az ég, mint egy hatalmas katedrális festett kupolája. Ilyenkor a város begóniával borított és napsütötte utcáiról ezer meg egy szörfdeszkával megpakolt autó indul el a strandok felé, Casvais és Estroil irányába. De azért a városokban is találni jó, és néhol ingyenes programokat. Nézzünk is körül, mik közül lehet válogatni.

Lisszabon és a környező települései a kedvező klímája miatt egész évben remek választás lehet az utazásra. A Szahara melegítette szelek egészen novemberig kitolják a nyári időjárást, de augusztusban a legnagyobb a meleg. Ebben a hónapban a város szinte lekapcsolja magát: sok étterem és bár bezár, a helyiek pedig elmenekülnek a párás és forró városból a jóval hűvösebb Atlanti partvidékekre.

De persze a városban és a környékén még ilyenkor is találni szuper programokat, sőt, még ingyeneseket is. Ha például Lisszabonban bóklásznak, látogassanak el a legöregebb városrészébe, az Alfama negyed keszekusza középkori utcáiba, ahol nem csak a céltalan tekergés szolgál élménnyel. Az utak ugyanis felkanyarodnak a város mór időkből fennmaradt tetőpontjához, a Castelo Sao Jorge-hoz.

A lenyűgöző, piszkos narancssárga színű ősi kastélyt több uralkodó is védelmi pontként használta a történelem során. A város fölötti területen az 5. században gótok, majd a 8-12. század között a mórok telepedtek meg, bevéve a Castelo Sao Jorge épületeit. Végül Portugália első királya, I. Alfonz vette vissza a mór citadellát 1147-ben, ekkor építtette hozzá az Alcácovas palotát is. A 16. században azonban romlásnak indult a citadella állapota, mivel a portugál uralkodók kiköltöztek a termeiből. Egészen 1953-ig kellett várnia, hogy végre eredeti formájában helyreállítsák. Ezt követően Lisszabon egyik legvonzóbb látványosságává vált. A vár minden nap nyitva tart reggel 9-től este 21-ig. Egy felnőtt jegy 8,5 €, diák és 65 év felett 5 €. További információk: castelodesaojorge.pt

A 28 as villamos szintén kihagyhatatlan élmény a városban. A bájos fa borítású villamos Lisszabon legszebb és történelmi utcáin robog végig. Rengeteg megállónál kezdhetik az utazást, de mi két kedvenc útvonalunkat ajánlanánk a figyelmükbe: az egyik a Bairro Alto-nál kezdődik, innen a kocsi végigzötyög a Baixa és a Chiado bevásárlónegyedeken, majd elrobog Alfama és Graca csoda szép templomai és házai mellett. Mivel a vonalon 34 megálló van, ezért egy teljes menet a 28-as villamossal, felér egy városnéző busz túrával, és jóval olcsóbb is.

Ha a teljes útvonalon szeretnének végigrobogni, akkor vagy a Martin Moniz, vagy pedig a Prazeres megállókban szálljanak fel. A legjobban az éri meg, ha vesznek egy 24 órás jegyet, ami 6,15 €, plusz 50 Cent a kártyáért. Ezzel azonban bármikor buszra, villamosra és metróra tudnak szállni. A megállókban mindig hatalmas sor áll, hisz a kis járműben nincs sok hely, de ha nem akarnak leülni, akkor az állóhelyért nem kell várakozniuk.

Vannak a városban azonban olyan ingyenes programok is, amik csak egy kis odafigyelést és szabadidőt igényelnek. Például a Tejo-folyón tükröződő fények csillogása naplemente idején. Ilyenkor a folyóparton üldögélni nem kerül semmibe, és mégis úgy érezhetik, egy kis időre helyiek lettek. Sok olyan hely van, ahonnan gyönyörű a rálátás, például a város keleti részén található Parque das Nacoes-ból, vagy a Cais do Sodré folyóparti részről, mely nemrég Lisszabon legmenőbb szórakoztató központjaként éledt újjá. De igazából bárhol megállnak a folyó mentén húzódó úton, ami a városból egészen Cascais halászfalujáig vezet, mindenhonnan csodás látványban lesz részük.

Ingyenes múzeumok, látványos tárlatok

Portugáliában szebbnél szebb múzeumokat találni, melyek közül nem kevés szombatonként vagy vasárnaponként ingyenesen látogatható. Mivel a szabad belépést minden múzeum más és más feltételhez köti, ezért érdemes előre érdeklődni a kiválasztott intézményeknél.

A Berardo Modern Művészeti Gyűjtemény szombatonként nem számít fel belépési díjat, és a modern művészet világszínvonalú gyűjteményét kínálja. A Chiado Múzeum a portugál kortárs művészet fellegvára és vasárnap 14 óráig ingyenesen látogatható. A Városi Múzeumban Lisszabon történelméről tudhatnak meg többet és vasárnaponként ez is ingyenes 14 óráig. A Kocsimúzeum a királyi kocsik világát hozza közelebb az érdeklődőkhöz, elsősorban Lisbon Card-dal vehető igénybe ingyenesen, a hét bármelyik napján.

Őrült kastélyok és varázslatos halászfaluk

Sintra, a dombra épült arisztokratikus város Lisszabontól nyugatra helyezkedik el, és olyan akár a Pán Péterből ismert Sohaország. Kastélyok, villák, gondosan ápolt kertek és vad erdőségek váltják egymást a vidéken. Az egynapos úti cél olyan látványosságokat tartogat, mint a Palácio Nacional da Pena, vagy a 19. századi Palacio de Monserrate, mely Portugália egyetlen mogul építészeti stílusban épült királyi nyári rezidenciája.

De a kastélyok városában találják még a világ egyik legszebb elvarázsolt kastélyát a Quinta da Regaleira-t is, mely egy négy hektáros birtok közepén magasodik, tele erkélyekkel, csipkézett tornyokkal, vízköpőkkel és díszes üvegablakokkal. Hogy ide eljussanak, nem kell mást tenniük, mint felpattanni a vonatra a Rossio állomáson, mely minden 20. percben indul Sintra irányába.

Más stílusú, de nyáron kihagyhatatlan úti cél Cascais és Estoril környéke. Ide menekülnek a lisszaboniak, ha a városban már elviselhetetlenül nagy a meleg. A szomszédos üdülővárosok top úti célnak számítanak, a köztük húzódó partszakaszon csöndes kis öblök és tiszta homokföveny várja a strandolókat, illetve egy óceánparti promenád. A legjobb strandokat, mint amilyen Adraga, Guincho és Grande a part menti úttól északra, Cascais mögött találják. Az üdülőtelepekhez vonattal a legegyszerűbb eljutni. Cais do Sodré állomásról kiindulva 40 perc alatt ott lehetünk a tengerparton. Ha pedig ezek után már egyből csomagolnának is, akkor tényleg ne habozzanak sokáig, a Wizz Air oldalán például a cikk megjelenésének pillanatában 15 ezer forintért is találtunk repjegyet.