Többet kell fizetni a napozóágyakért Montenegróban - mutatjuk, hol mennyit

Nemrég írtunk arról, hogy egyre több magyar turista nyaral Montenegróban, akik a legszívesebben Budvát választják szabadságukhoz. A helyi lapok szerint a rekord számú turista az olcsó szállásoknak köszönhető, a montenegrói tengerparton például már 5 euróért is lehet szállást találni. És bár a strandolás minden partszakaszon ingyenes, a partmenti napozóágyak bérlésének díja megemelkedett az elmúlt évekhez képest. Ez a tétel két személyre számítva egy tíz napos nyaralás esetén akár 250 euró is lehet. A legnépszerűbb strandon ugyanis 25 eurót kérnek el egy pár nyugágyért. Igaz, ezért az árért vizet és napernyőt is kap - írja a Vesti online, szerb hírportál.

Mutatjuk, hol, milyen áron bérelhet napozóágyakat

Hercegnovi a legolcsóbb, itt már 5 euróért is kényelmesen napozhat párjával, az árban ugyanis két fekvőhelyet kap a vízparton. Ugyanezen az áron pihenhet a šušanji tengerparton is. A Sutomore és a felkapott Kraljičina strandon 10 eurót kell fizetni egy pár napozóágyért, itt azonban a költségekhez hozzá kell számolnia az 3 eurós vizitaxit is, hiszen Čanjról csak így juthat el a szigetre. Megéri erre költenie, hiszen a Kraljičina vizét évtizedek óta a legtisztábbnak tartják az országban. A sziget hátránya, hogy csak 18 óráig fogadja a turistákat.

Bár a magyarok többsége legszívesebben Budván nyaral – jó, ha tudják, hogy ez az egyik legdrágább strand az országban a napozóágyak tekintetében. Itt akár 25 eurót is elkérhetnek két fekvőhelyért, igaz, az egy üveg víz és a napernyő itt is benne van a bérleti díjban. Sveti Stefan partján is ennyiért bérelhet napozóágyat, ugyanakkor Bečićin és Tivaton már 15 euró alatt is talál. A Kalardovo strandon például ha szerencséje van, 12 euróért is lehet kényelmes napozó helyet bérelni