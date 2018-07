Tömeg és torlódás - ez vár önre, ha a hétvégén utazik Horvátországba

Megnövekedett forgalommal szembesülhet a horvát autópályákon, ha a hétvégén utazik a tengerre. A határon is a megszokottnál hosszabb várakozással kell számolnia - hívta fel a turisták figyelmét a horvát Index napilap.

A turistaáradat a ma kezdődő spliti Ultra Europe Festiválnak köszönhető. A három napos elektronikus zenei rendezvényre mintegy 150 ezer vendéget várnak a világ minden tájáról.

A magyar utazókat érintő legnagyobb torlódás a Goričan horvát-magyar határszakaszon várható. De a határon átérve is érdemes türelmesen vezetnie, a luči fizetőkapunál ugyanis szintén hosszú autósorokkal találkozik majd - írja a horvát lap. Hasonló a helyzet az A1 Zagreb-Split-Ploče útszakaszon és az A6 Rijeka-Zagreb autópálya szakaszon; illetve a Cres, Rab, Pag irányába vezető utakon, valamint Zágráb és Split közelében is megnövekedett forgalom várható, amely jelentősen lelassíthatja a megszokott haladási sebességet. Szombaton már a hajnali óráktól kezdődően lehet számítani hosszan tartó, vagy akár egész napos torlódásra.

Splitbe utazik a hétvégén?

Nincs jó hírünk. Split már most is megtelt a turistákkal. A városban található apartmanok, hotelek jelentős részét a fesztiválozók foglalták el, és az utcák is hemzsegnek a különböző nemzetiségű bulizók. Mivel a fesztivált a városi stadionban tartják, előfordulhat, hogy a környező utcákat napközben lezárják, és a helyszínen tartózkodó rendőrök igazítják majd útba a turistákat.

A városban egész hétvégén fokozott közúti ellenőrzésekre kell számítani. A hatóság arra figyelmezteti a látogatókat, hogy autójukat semmikép ne hagyják a tilosban, és ne parkoljanak a fesztivál közelében sem. Aki a fesztiválra indul, hagyja otthon az értékes tárgyait, drága mobiltelefonját és az ékszereit is, mivel ilyenkor gyakoribbak a lopásos bűncselekmények. A személyes okiratokat is helyezzék biztonságba a buli idején - hívják fel a helyi hatóságok a turisták figyelmét.

Amennyiben a péntektől vasárnapig tartó Ultra fesztivál idejére tervezte az utazást, érdemes elgondolkodnia a naponta induló autóbusz és vonatjáratokon, hogy elkerülje a szinte minden nyárközepi hétvégén kígyózó autósorokat, amelyekre korábban is felhívtuk a horvát tengerpartra készülő olvasóink figyelmét. Ha mégis úgy dönt, hogy autóval indul útnak, és a rengeteg fesztiválozó miatt már szállást sem talál hétvégén, akkor keresse fel ezeket a kempinghelyeket.