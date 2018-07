Megnyílt a világ egyik legnagyobb tengervízi fürdőháza Dániában

Dánia második legnagyobb városának Aarhus partvonalán nyílt meg a világ eddig legnagyobbnak vélt tengervízi fürdőháza, melyet a Bjarke Ingels Group (BIG) építészcég tervezett. A fürdő augusztus végéig várja a fürdőzőket.

Korábbi projektjükhöz, a 2003-ban megvalósult koppenhágai kikötő fürdőhöz hasonlóan, az Aarhus-ban található uszodát is több mint 650 látogató befogadására tervezték. Az érdeklődők találnak benne egy 50 méter hosszú úszómedencét, egy gyerekmedencét, egy merülő részt és két szaunát is; de egy egyszerű séta, vagy egy kis napozás is megengedett a medencék körül - írta a Designboom építészeti magazin.

A mesterséges szigetként létrehozott fürdő Dánia második legnagyobb városának kikötőjében kapott helyet, és a tengerből leválasztott medencék mellett röplabdapályákkal, bárokkal és kávézókkal várja a vendégeket a part mentén. A jövőre nézve, a városvezetés egy hotel, egy színház és éttermek felépítésén is gondolkodik a fürdő közelében. Az aarhusi kikötőben található fürdő minden nap 11-től este 19 óráig tart nyitva egészen augusztus végéig.