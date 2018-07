Tel-Aviv legújabb múzeuma olyan, mint Noé bárkája

Az összehasonlítással pedig nem is járunk annyira rossz úton, hiszen az újonnan nyílt Steinhardt Természettudományi Múzeumban a világ minden tájáról származó növény- és állatfaj 5,5 millió példányát mutatják be. A cél pedig az, hogy felhívják a figyelmet Izrael ökológiai sokszínűségére és a modern fejlődés okozta pusztításokra.

A Tel-Aviv egyetemi negyedében megnyílt múzeum nem zárkózik el az evolúció elméletének ismertetésétől sem, noha az intézményben bemutatott tanok ellentmondásba kerülhetnek a szélsőségesen vallásos helyiek vélekedésével a világ teremtéséről – írja a The Times of Israel című angol nyelvű újság honlapja.

Az ötemeletes épület majdnem 10 ezer négyzetméter területű, összesen kilenc kiállítóhelye van, de ezeken kívül még tizenkét kutatólaboratórium is található a falak között. A vitrinek és a nagy alapterületű galériák mellett, a látogatók 76 filmvásznon hatvan dokumentumfilmet is megtekinthetnek. A kívülről is feltűnő fa borítású „hajó" kiépített teste bent folytatódik. „A Bárka" nevet kapta, itt található mindenfajta mintapéldány és a velük kapcsolatban végzett kísérletek eredményei.

A múzeum célja, mely a Közel-Kelet egyetlen jelentős természettudományi gyűjteménye, hogy felébressze a látogatókban a környezettudatosság igényét. Ugyanakkor rámutat az Európa, Ázsia és Afrika határán fekvő Izrael ökológiai sokszínűségére, és mindarra, amivel tehetünk még valamit Földünk megmentéséért.