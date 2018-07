Super Mario-s gokarttal is megnézheti a japán nagyvárosokat

Ha szereti a Nintendo hipersikeres játékát, akkor Japánban egészen új magasságokba emelheti a karakterek iránti rajongását.

Három japán nagyváros nyújt lehetőséget arra, hogy a Super Mario játékból megismert figuráknak beöltözve, gokarton fedezhesse fel a várost – írja a Lonely Planet News. A turisták Mario, Luigi és Toad képében járhatják be az utcákat. Ha más karakter lenne a kedvence, akkor is van remény: igény szerint Superman-es vagy Minion-os jelmezt is kölcsönözhet a kalandhoz.

A gokartok kis kamerákkal vannak felszerelve, így a résztvevők az élmény minden pillanatát rögzíthetik, és a bluetooth hangszórókon zenét is játszhatnak le utazás közben – nem utolsósorban a játék főcímzenéjét. A játékban való részvételhez érvényes japán vagy nemzetközi jogosítvány szükséges.

A gokartok egyébként 80 kilométeres óránkénti sebességre képesek - ezt városban nyilván nem lehet kihasználni. A MariCar nevű szervező cég egyébként is szigorú szabályzatot adott ki a résztvevőknek: tilos többek között az utcán versenyezni, illetve szemetelni is.