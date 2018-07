Így portyázta végig Magyarországot Buffalo Bill 1906-ban

Tudták, hogy a múlt század elején egy igazi amerikai világsztár szétturnézta Magyarországot? Ráadásul nem a mait, hanem a Trianon előtti Nagy-Magyarországot Aradtól Versecig. Mindenütt hatalmas tömeg fogadta a vadnyugat első igazi csillagát, Buffallo Billt és népes csapatát.

A történet mai ésszel szinte felfoghatatlan, pedig 1906-ban egy világsztár csapatával együtt körbejárta szinte az egész országot. Az akkori "megasztár" Buffalo Bill a Wild West Show többszáz fellépőjével, lovaival és öszvéreivel Budapesten kívül 25 vidéki városban lépett fel, egészen elképesztő sikert aratva. A cirkusz és a színház műfaja között mozgó előadások szereplőit és a díszleteket külön vasúti szerelvény szállította. A villámgyorsan felépített, hatalmas - akár 7500 nézőt befogadni képes! - sátorok nálunk is megteltek nézőkkel, akik vélhetően ekkor talákozhattak először a Vadnyugat hősének kikiáltott Buffalo Bill-el és népes csapatával.

A bölényvadász, akinek koporsója még ma is zarándokhely

A legendás bölényvadász-showman - polgári nevén William Frederick Cody - sírja egy Denver melletti hegycsúcson áll. Mellette egy múzeum, ahol a relikviák - köztük a magyarországi fellépés dokumentumai is! - megtekinthetők: nyergek, plakátok, csizmák, egykori színlapok, puskák, lasszók, és indián tolldíszek tucatjával. És ami ebben az egész történetben meglepő, hogy naponta még ma is százak zarándokolnak el az emlékhelyhez. A száz évvel ezelőtt elhunyt Bill emléke olyan erős, hogy koporsóját Iowa állambeli egykori szülővárosának lakói erőszakkal próbálták megszerezni. Eltökéltségük olyan komoly volt, hogy a denveri polgárok egy harckocsit vezényeltek a sír fölé, hogy erőnek-erejével se lehessen a vadnyugati hős tetemeit elvinni sírhelyéről.

Korabeli beszámolókból kiderül, hogy a vadnyugati show igazán profin megszervezett, mai értelemben is jól megmarketingelt cirkuszként üzemelt.

A Magyar Királyságban például érkezésük, azaz 1906 júniusa előtt jelentek meg az első vadnyugati történeteket tartalmazó füzetek és képregények. A fellépő művészek pedig színes cowyboyruhákban, vagy indián tollakkal ékesítve járták be, és népszerűsítették a showműsort a városok főutcáin. Elképzelhető, milyen hatása volt az akkori vidéki Magyarország kisvárosaiban - mondjuk Nagykikindán, Szentesen, Brassóban és Munkácson - a díszes társulatnak, amelyben japánok, arabok, sőt, egy magyar csikós is fellépett.

Igazi sztárfellépő volt

Pedig Buffalo Bill akkor már nem volt éppen fiatalember. Az amerikai polgárháborúban is nevet szerző vadnyugati hős a bölényvadászként, nyomkeresőként, futárként és bölényhús beszállítóként is beírta nevét a vadnyugat képzeletbeli aranykönyvébe. Showműsorával 1876-tól évekig turnézott Amerikában, majd Angliában Viktória királynő jubileumi ünnepségeinek sztárjaként mutatkozott be Európában 1893-ban.

És ha már lúd, legyen kövér!

A magyar mondás igazságát vallotta Buffalo Bill is, amikor a királynő megünneplését követően újabb európai körútra indult 1902-ben. Három éven át turnézott társulatával Angliában, majd Franciaországban, Németországban és Olaszországban lépett fel - páratlan sikerrel. Egy vélhetően kissé túlzó számítás szerint, a többéves "tájolás" során 3 millió néző látta a show-t, amelyben indián-cowboy csatát, akrobatikus bemutatókat, céllövést és lovasparádét is megnézhetett a nagyérdemű. A társulat tagja volt a másik vadnyugati legenda, az indiánfőnök Sitting Bull (Ülő Bika), és Annie Oakley is, aki mesterlövész képességeivel és szépségével vette le lábáról a nézőket.

A turné anyagilag is hatalmas sikert hozott az idősödő Billnek. Perczel Olivér, Budapest Főváros Levéltárának munkatársa szerint egyedül a fővárosban 18 előadást tartottak, és Budapest akkori, 800 ezres lakoságának az ötöde(!) látta a showt. De vidéken is átlagosan 10-12 ezren voltak kíváncsiak a vadnyugati showműsorra, ami azt jelenti, hogy Buffalo Bill egészen jó bizniszt csinált a Magyar Királyságban is.

Cikkünk szerzője Szakonyi Péter, a Napi.hu főmunkatársa.