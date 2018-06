Már 5 euróért is találhat tengerparti szállást Montenegróban

Ulcinj környékén találja a legolcsóbb szálláshelyeket. Mert ha szerencséje van, akkor éjszakánként akár 5 euróért is megszállhat egy tengerparti apartmanban - írja a szerb Vesti-online lap. Ha szeretné elkerülni a legborsosabb szálláshelyeket - talán nem lepjük meg azzal, ha azt ajánljuk -, ne a központban keresgéljen!

Sókat spórolhat azzal, ha a kevésbé népszerű településeken néz szállásokat. Az olyan, Ulcinj közelében található tengerparti helyeken - mint például Ada Bojana, Utjeha vagy Dobra voda - sok apartman épült a közelmúltban. És mivel ezek egyelőre kevésbé ismertek, ezért idén nyáron még fejenként, éjszakánként 5 és 7 euró közötti árakkal várják a látogatókat. Ráadásul ennyiért akár tengerpartra néző balkonnal felszerelt szobát is kifoghat.

Még mindig viszonylag olcsónak számít, de Gospoština, Petrovac és Bečići már nem kínál 10 euró alatt kiadó szobát. A legdrágább montenegrói üdülőváros pedig jelenleg Sveti Stefan és Budva. Itt a szállásokért fejenként, egy éjszakára 15 és 20 eurónál kezdődő összeget kell fizetni. De például Tivatban sem ússza meg ennél olcsóbban. Ezekben a városokban ráadásul főszezonban már szinte lehetetlen szállást foglalni, hiszen a legtöbb, még márciusban elkelt a borsos árak ellenére is. És bár Herceg Noviban és Igalo településén még lehet találni 10 euróért is helyet, de az sem ritka, hogy itt akár 100 eurót is elkérnek egy éjszakára.