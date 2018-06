Kígyóznak az autósorok Horvátország bejáratai előtt

Rekord számú turista özönlött be Horvátországba a hétvégén. Ez a határátlépésnél is megnövekedett forgalmat eredményezett – tudtuk meg a Jutarnji horvát napilap híreiből. És történt mindez annak ellenére, hogy a hétvégére vörös riasztást adtak ki az egész ország területére.

Szombaton kicsivel több mint 100 ezer autó lépte át a horvát határt, azaz közel félmillió turista érkezett meg a tengerparti városokba.

Az utasok között sok a magyar, de Németországból, Ausztriából, Szlovéniából és Nagy Britanniából is rengetegen érkeznek. Idén 11 százalékkal emelkedett a turisták száma a tavalyihoz képest. A vendégéjszakák 10 százalékot nőttek. A legnépszerűbb üdülővárosok továbbra is Dubrovnik, Zágráb, Rovinj, Poreč, Split, Umag, Zadar és Pula – írja a horvát lap.

Ma már ráadásul egyre többen választanak maguknak az alapján úticélt, hogy akár csak egy-két nap szabadsággal megtoldott, egyetlen hosszú hétvége alatt is tartalmas, bejárható legyen. Legutóbb például mi is három olyan vízparti helyet ajánlottunk, amelyek mindössze pár órányi autóútra találhatók a magyar határtól, nézzék meg ezeket is.