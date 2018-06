Nyári programokat keres Portugáliában? Összegyűjtöttük a legjobbakat

Aquaparkok, kiállítások, várak, főzőtanfolyamok és színes-hangos fesztiválok. Portugália kifogyhatatlan, ha programokról vagy látnivalókról van szó. És ez nyáron hatványozottan igaz. Akár Lisszabonról, Porto városáról, Madeira szigetéről vagy éppen az Algarve tartományról legyen szó, mindig találni valami érdekességet.

Gyerekkel utazik? Akkor egy nap aquapark jót fog tenni!

A tenger és a napfény állandó kísérők az ország 800 kilométer hosszú partszakasza mentén, de ma már nem szükséges, hogy minden itt töltött napot henyéléssel töltsünk csak azért, hogy elérhető közelségben legyen a víz. Portugália csak úgy hemzseg a vízi parkoktól, amik a gyerekeknek és a felnőtteknek is jó kikapcsolódást nyújthatnak. A legkedveltebb aquaparkokat az Algarve régióban találják, ilyen például a Slide & Splash, vagy az Aqualand Big One. De természetesen északtól dél felé haladva az ország szinte minden szegletében találni medence és csúszdaparkokat, jakuzzival, termálvízzel, vagy akár még hullámmedencével is, ha aktívabb lehetőségekre vágynak.

Természetesen azoknak sem kell lemondaniuk a szórakozásról, akik mélyen az ország belsejében nyaralnak, vagy nem szeretnének lemenni a partra. Nekik ott van az Amarante Aquatic Park és a Naturwaterpark Vila Real városában, Portugália északi részén, illetve a Panoramic Aqua Park Pombal közelében, a Norpark Nazaré városában, vagy a Sportágua Peniche-ben az ország közepén. Ha pedig Madeira szigetén nyaralnak, akkor nézzék meg az Aqua Park Santa Cruz-t.

Fesztiválok és bakancsos túrák Madeira szigetén

Minden év júniusában a modern fesztiválok hangulata és a tradíciók együttesen alakítják Funchal mindennapjait. A Festivaldo Atlantico, mely egészen június végéig tart, tele van kulturális, zenei programokkal és show műsorokkal. A programsorozatnak három fő eleme van: a Madeira Zenei Fesztivál, a Nemzetközi Tűzijáték Verseny és sok apró utcai előadás. A pyromusical néven futó zenés tűzijáték, júniusban minden szombaton bevilágítja az eget a Pontinha kikötő felett. Az előadás 20 percig tart és június 30-án még megcsodálható, ha éppen Madeira szigetén járnak.

De ha inkább nyugodtabb kikapcsolódásra vágynának, akkor béreljenek kocsit, pakolják be a túrabakancsokat és vegyék az irányt a fővárostól nyugatra. Annak ellenére, hogy Madeira területe nem túl nagy, a természeti értékeiben rendkívül gazdag. A vadregényes túrázás alatt találkozhatnak olyan tipikus halászfalvakkal, mint amilyen a Câmara de Lobos és olyan gyönyörű képződményekkel is, mint a Girão-fok, mely Európa legmagasabb, illetve a világ második legmagasabb hegyfoka. A nagyrészt jól kiépített túraútvonalon, szinte az egész szigetet körbe lehet sétálni, érintve minden fontosabb helyszínt és kilátópontot.

Ha szeretnek bringázni, akkor keressék fel az Algarve régiót!

Az Algarve régió egész éven át jó idővel és napsütéssel várja az utazókat, de a klíma szeptembertől júniusig a legkellemesebb. Ha olyan nyaralást terveztek, ahol fontos szerep jut a biciklis kirándulásoknak és felfedezőtúráknak, akkor ez idő tájt érdemes felkeresni a régiót. De nem csak az időjárás miatt éri meg pont ide jönni: a változatos terep, a kanyargós dimbes-dombos utak a régió közepén, illetve a szinte teljesen érintetlen vidék a nyugati part mentén mind remek választás lehet. Délen és keleten a tengerpart mellett tekerhetnek, olyan vibrálóan zöld környezetben, mint a Ria Formosa természeti park vagy a Guadiana folyómedrének vidéke.

A legkedveltebb útszakaszok között van négy olyan főútvonal, melyek szoros kapcsolatban vannak egymással, így szinte az egész régiót felfedezhetik velük. Ilyen a 340 kilométer hosszan elnyúló Rota Vicentina nyugaton, végig Európa egyik legszebb állapotban megmaradt tengerparti részén. A Via Algarviana, ott folytatja az utat, ahol az előző útvonal abbahagyta, vagyis a St. Vincent-foktól fut úgy 300 kilométer hosszan, az Algarve legkeletibb csücske felé.

A harmadik útszakasz a Grande Rota do Guadiana, mely egy 65 kilométeres szakasz, ami egészen Vila Real de Santo António településig fut. Nevéből adódóan a fő látványossága a Guadiana folyó. Az utolsó szakasz az Ecovia do Litoral, ami lezárja a vidéket bejáró hálózatot. Ez az út az EuroVelo része és Vila Real de Santo António-t köti össze Sagres tengerparti településével, miközben végigviszi a bicikliseket vagy kirándulókat az Algarve déli partvonalán, 241 kilométer hosszan. Útközben, a Ria Formosa természeti parkot is bejárhatják.

Válasszon a tematikus túrák közül Lisszabonban!

A portugál főváros mindig előrukkol valamilyen új látványossággal, apró érdekességgel, de egy átlagos utazó nem mindig bukkan rá minden egyedi szépségére - hiszen azt sem tudja, hol keresse. Ezért is annyira kedveltek azok a jól megszervezett tematikus túrák, amikből egyre több választható a városban. Persze érdemes alaposan utánanézni, melyik csapat szolgáltatásait is választják, de a rosszabbakat a turisták egy idő után úgyis kiszavazzák. A lelkes helyi túracsoportok kínálnak sétálós, biciklizős, buszos és hajós „sétákat" is, de ha igényük van rá, akkor egy régi VW bogár is a rendelkezésükre áll. Már csak azt kell eldönteni, hogy mi legyen a téma: építészet, művészet és múzeumok, borok és street food vagy a történelmi Belém negyed titkai, esetleg egy kiruccanás Lisszabon északi részére a szőlődombok irányába. Szinte minden lehetséges; sőt alternatívaként ott vannak még a hopp-on hopp-off buszjáratok is, és a villamosok, amik bejárják az egész várost.

A legtöbb tematikus séta tehát egy kerületre vagy témára fókuszál, de azért a választott túra helyi idegenvezetője igyekszik minden kis részletet és érdekességet elmondani a városról; a legtöbb esetben olyanokat, amiket eddig még nem tudtak. Az utak körülbelül három és négy órásak, kiscsoportosak, tehát maximum 10-12 fősek és az árban mindig benne vannak a kóstolt ételek és italok, az eldugott pékségek és kávézók és legszebb piacok meglátogatása. Jól felépített tematikus túrákat, angol nyelvű vezetéssel a TimeOut utazási oldalán találhatnak és foglalhatnak.

Fedezzék fel Porto ízeit!

Ha már látták a történelmi Ribeira negyedet, a Ponte Luis I. hidat, vagy éppen a modern Casa da Música épületét, akkor induljanak el egy sokkal ízletesebb úton, és a Taste Porto csapatának segítségével fedezzék fel Porto ízekkel teli világát. A Taste Porto az első, kizárólag gasztronómiai élményeket kínáló utazásszervező cég Porto városában. Céljuk, hogy az érdeklődőket megismertessék azokkal a szenvedélyes, de talán kevésbé feltűnő és ismert helyi éttermekkel, pékekkel, hentesekkel, cukrászokkal, termelőkkel, akik csöndben alakítják a város gasztrotérképét.

A három és fél órás túrák vezetői konkrétan kikerülik a tipikus turista helyeket, és az igazi Portót igyekeznek megmutatni, akár csak egy baráti sétán. A túrák ideje alatt hat különböző kóstoló helyszínt látogatnak meg, 10 ételkóstolóval és hatféle innivalóval. Mindegyik helyszín egy-egy fontos elemét képviseli Porto és Észak-Portugália konyhájának. Természetesen egy ilyen túrából egy jó piac sem maradhat ki, így aztán az utak többségének találkozópontja a város egyik legszebb piacánál, a Bolhao piacnál van. A Downtown Food Tour névre hallgató túra részleteit és a további programokat a Taste Porto oldalán olvashatják.