Mostantól szigorúbban büntetik, ha alkoholt fogyaszt a horvát üdülőváros közterein. A rendőrök az utcákon járőröznek és akár 100 eurós bírságot is kiróhatnak az alkoholizáló törvénysértőkre - írja a horvát Sibenik lap. Az oldalán szerda délután megjelenő hírben arról írnak, hogy város vezetése a turistákat is arra szólítja fel, hogy kerüljék az utcai alkoholfogyasztást. Azt tanácsolják, hogy egy korsó hideg sörért inkább üljenek be egy vendéglátóhelyre, és ott rendeljenek maguknak frissítőt.

Ittasan pedig lehetőleg még boltba se menjen! Az új városi rendelet szerint ugyanis a spicces vásárlónak az eladó nem adhat alkoholos italt. Amennyiben mégis megteszi, azzal magát és a vásárlót is bajba sodorhatja. Ráadásul a rendőrök mindkét félt megbüntethetik.

A horvát lap arról ír, hogy az új szabályozást a helyiek és a turisták biztonsága, nyugalma érdekében vezették be. A legnagyobb gondot eddig ugyanis a helyi alkoholisták jelentették, akik előszeretettel iszogattak a már megszokott törzshelyeiken, ezeket a hangoskodó társaságokat a rendőrök a jövőben is igyekeznek majd feloszlatni.