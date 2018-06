Montenegró egyre népszerűbb a magyar turisták között

Rekord számú turista fordult meg tavaly nyáron Montenegróban, és az eddigi statisztikák azt mutatják, hogy újabb látogatói csúcs közeledik.

Ötven százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma a tavalyihoz képest Budván. Már az idény kezdetén rekord számú turista érkezett - derül ki a Vesti-online.com magazin híreiből. Tavaly is ezt a tengerparti várost választották a legtöbben.

Még nem késő szállást foglalni

Miután tavaly sokaknak már nem jutott szabad szálloda a főszezonban, idén bővítették a hotelek befogadóképességét. Még vannak szabad szobák a legforróbb hónapokra. A legolcsóbb szálláshely 10 euróba, azaz kicsivel több mint 3 ezer forintba kerül éjszakánként egy fő részére, de akár több ezer euróért is lehet szobát találni.

Idén valamennyivel több ingyenes strand is várja a turistákat, a kiépített strandok körül a parkolókat is bővítették.

Ha idén Budván nyaral, jó eséllyel rengeteg magyar turistával fog találkozni, a szállásfoglalások jelentős része ugyanis hazánkból érkezik. De a szerb, brit, francia, német, ukrán, lengyel és svéd turisták is egyre többen választják Montenegrót.

Montenegró nem csak a tengerpartja miatt népszerű. A Nemzeti Parkok, a kristálytiszta források és gyönyörű tavak is egyre keresettebbek a turisták körében. A Nemzeti Parkokban idén eddig közel 200 ezer belépőjegy fogyott el, ami rekordszám az elmúlt évekhez képest. A legtöbben az UNESCO világörökség listáján számontartott Durmitor Nemzeti Parkban túráznak, de sokan megfordulnak a Bigra hegyen és a Prokletije magaslaton is. Ha szeretnek kerékpározni, érdemes a kétkerekűt is magukkal vinni, amivel még könnyebben fedezheti fel a vidéket. A bátrabbak pedig akár a vadvizi evezést is kipróbálhatják, amelyhez a Tara folyó például egy remek helyszín.