Nyaralna a világ egyik legrégebbi hoteljében? Itt van a szomszédban!

Nyugalom, stresszmentes pihenés, romantikus hangulat – ezt ígéri látogatóinak a 200 éves kőház, amely a horvátországi Zminj település szívében várja vendégeit. A házikó a tengerparttól 30 km távolságra található, ára viszont vetekszik a vízparti szállodákéval. Egy éjszakára 500 horvát kunát, azaz mintegy 21 ezer magyar forintot kérnek a vendégektől.

Hogy mit kap a vendég ezért?

Legfőképp a karbantartott régi házakra jellemző varázslatos hangulatot. Amikor az ember belép egy több száz éves épületbe és megcsapja a falak különleges illata, akkor hirtelen időutazásba kezd, és belegondol, vajon mi minden zajlott ezekben a helyiségekben az évszázadok során. Valószínűleg ebben a 200 éves épületben is kellően titokzatos és izgalmas lehet éjszakázni. Az Amalianak két hálószobája van, összesen öt vendéget tudnak benne fogadni. Az épületben konyha, nappali és egy fürdőszoba is található. A helyiségek antik bútorokkal vannak berendezve, ugyanakkor tartogatják a modern kor vívmányait is: van wifi, tv és klíma berendezés is. Aki pedig egy könyv társaságában inná meg a reggeli kávéját, kabócák ciripelése mellett, azt a ház festői szépségű udvara várja.

Barangolja be Zminj utcáit!

Ha már szívesen felállna a nyugágyból, akkor fedezze fel Zminj alig ezer lakosú települését, amely az Isztria középső részén fekszik. A falu középkori védelmi rendszeréből fennmaradt például a vár hengeres tornya, amely a 15. században épült. De meglátogathatjuk a kis város 12. századi templomát is, amely szintén nevezetességnek számít a térségben.

A tenger szerelmesei is könnyen partot érhetnek. Zminjtől fél órás autóútra található Rovinj, amely sziklás strandjaival, szűk utcáival, kalóz járataival és óvárosi hangulatával nyerő választás lehet. Ha ide utaznak, mindenképp érdemes megvárni a tengerbe lebukó Napot is, de ha igazán szerencséjük van, még delfineket is láthatnak majd ugrándozni a narancssárga fényben. Kicsit közelebb, 15 km-re Zminjtől, már Pazmán található, ahol egy nagyobb borvidék fogadja a turistákat. A lankás szőlőskertek és a borpincék akár lóháton is bejárhatók, de érdemes bekukkantani a helyi barlangokba is.

A Budapesttől 570 kilométerre található zminji kőház szobáiról és berendezéseiről még több fotót talál az Airbnb oldalán.