Átadták New York ötödik legmagasabb felhőkarcolóját

Több mint tizenhat évvel a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után elkészült a harmadik új felhőkarcoló a New York-i Világkereskedelmi Központ lerombolt épületei helyén. A 3. World Trade Center 329 méter magas épületénél hétfőn vágták át ünnepélyesen a szalagot - olvasható az MTI hírei között.

Az új, 2,7 milliárd dollárba (736 milliárd forintba) kerülő, nyolcvanemeletes irodaházat a Pritzker-díjas Richard Rogers tervezte, ez lett New York ötödik legmagasabb épülete. Az egykori ikertornyok helyén létrehozott emlékhely mellett a Világkereskedelmi Központ területén ma már három felhőkarcoló magasodik, a 72 emeletes 4 World Trade Centert is Silverstein építtette, a legmagasabbat, a Manhattan sziluettjét uraló 104 emeletes One World Trade Centert pedig a kikötői hatóság.

A hétfőn átadott felhőkarcoló Manhattan déli csücskén áll, a One World Trade Centerrel szemben, amely 541 méterével az Egyesült Államok legmagasabb épülete. Mellette található a Világkereskedelmi Központ elleni 2001. szeptember 11-i terrortámadás mintegy 3000 áldozatának emlékére emelt múzeum és műemlék. A 2 World Trade Center épületén még dolgoznak, az építkezés folytatásához még nem teremtették elő a szükséges forrásokat, folyik a bérlők toborzása.

A 3 World Trade Centerben kialakított irodák 40 százalékának már van bérlője. Az új felhőkarcolók mellett hosszú évek késlekedése után a Ronald O. Perelman Előadóművészeti Központ építése is elkezdődött. A kulturális centrum, amely az erre a célra 75 millió dollárt adományozó milliárdos befektetőről kapta a nevét, 2020-ra készül el.