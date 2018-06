Eladó Izland egyik legszebb apró szigete

Vigur egy apró, festői sziget az Ísafjarðardjúp fjord közelében, amely most eladó sorba került. A mindössze 45 hektáros szigetet lakóházaival, működő farmjaival, egyetlen nagyobb hajójával és az évi tízezer látogatót vonzó, legfőbb turisztikai látványosságával, egy szélmalommal együtt kínálgatják a potenciális vevőknek - írja az Iceland Magazine.

Az Izland Vestfirðir vidékén található apró sziget jelenleg is magántulajdonban van, egy család birtokolja 25 éve, akik a szigeten turizmusból és gazdálkodásból éltek eddig. Így aztán a vételár már tartalmazza a földeiken legelésző teheneket és bárányokat, a már kialakított 70-80 férőhelyes istállót és a 25 hektáros zöld mezőt.

De hasonlóan értékes tartozék az a nagyobb dunnalúd-kolónia is, amely évente mintegy 50-60 kilogrammnyi tollat termel a családnak a meleg paplanjaik töltéséhez. A legnagyobb vonzereje Vilgurnak azonban kétségtelenül a helyrajzi fekvése és maga a vidék szépsége.

Ezt a természetes szépséget pedig egy nemrég megépült, tíz szobás vendégház és egy nyolcvan fős étterem is igyekezett kihasználni - természetesen a vételár ezeket is tartalmazza. Sőt, még azt a fentebb már említett hajót is, amely az 1800-as évek elején épült, de még ma is használják a halászat során.

A szigetet jelenleg egy ingatlanügynökség hirdeti, de nem irányárral, hanem azzal a bátorítással, hogy mindenki tegye meg a maga ajánlatát. A helyi lapok szerint azonban legalább 300 millió izlandi koronában, azaz mintegy 771 millió forintban érdemes gondolkodni. Vilgur szigetéről még több fotót és a fontosabb paramétereit itt találja.