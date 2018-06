Nyolc remek program és helyszín a nyári Németországban

Mindig utazni vágyunk, valami távoli egzotikus helyre, ahol semmi mást nem kell tennünk, mint lógatni a lábunkat és hagyni, hogy a Nap tegye a dolgát. Aztán amikor odaérünk, a legtöbben rájövünk, hogy két-három napnál tovább a semmittevés kibírhatatlanná válik. Éppen ezért érdemes alternatívát keresni: ilyenkor a tengert felválthatja egy folyó; a jetskit egy kajak; a szomszéd lokálból bömbölő diszkózenét egy Guns N' Roses koncert; a banánlevélből eszegetett rizst pedig egy Käsespetzle. Mikor, miért, mit csináljunk Németországban?

A legromantikusabb folyó

Mikor? Nyáron keressék fel a vidéket, de szállást foglaljanak jó előre.

Miért? Mert a Spreewald Kelet-Németország Mekong folyója. Nem vicc, a sok csatorna és a köztük lévő, szigetekként kiemelkedő nedves rétek, melyek értékes növény és állatvilágnak adnak otthont, pont úgy néznek ki, mint a Tibeti-fennsíkon eredő, Kínát, Mianmart, Laoszt, Thaiföldet, Kambodzsát, majd Vietnamot átszelő és végül a Dél-kínai-tengerbe ömlő, szeszélyes Mekong folyó kanyarulatai. Emellett pedig a táj gyönyörűen elénk tárja a vad Németország természeti szépségeit. És nem szabad elfelejteni, hogy nagyon finomakat lehet errefelé enni; főleg olyat, amihez uborka is jár.

Mit lehet itt csinálni? Első sorban hajókázni, méghozzá saját erőből. A kenuzás nagyon kényelmes és kellemes tud lenni, főleg ha valaki más evez, de igazi nyugalmat csak akkor találnak, ha saját maguk hajtják előre a csónakot. Pihenni és nézegetni mindig meg lehet állni. Jó tanács: ha komolyan gondolják a kenuzást a vidéken, akkor érdemes egy teljes napra kibérelni a csónakot, mivel egy egyórás evezgetéssel maximum a kikötőből lehet kikeveredni; a környező táj viszont túl szép ahhoz, hogy csak ennyit lássanak belőle.

A leghangulatosabb város

Mikor? Az év bármely szakában; Freiburg minden évszakban szép, és itt mindig egy kicsit melegebb van, mint az ország többi részén.

Miért? Mert a városnak nagyon helyén van a hangulata. Képes volt egy olyan szép arany középutat megtalálni, ami az alternatív életstílus és a polgári nyugalom között mozog. Így egy igazán élhető és szabad város érzetét kelti.

Mit lehet itt csinálni? Sokat enni! A Baden-Württemberg tartomány délnyugati részén fekvő város a tartomány legjobb ételeit sorakoztatja fel – és a legtöbb a német „food truck" változatban érhető el. Ilyen a Münsterkäse és a freiburgi hot-dog, a Münsterwurst, de találnak jó söröket és badeni borokat is. A lényeg, hogy kényelmesen és lassan egyenek, lehetőleg sokat. Nekünk a Meyerhof ételei ízlettek a legjobban, de egy nagy kirándulás, vagy hosszúra nyúlt városnézés után már minden finom.

Koncert Lipcsében

Mikor? Mondjuk 2018. július 7-én, ha egész pontosak akarunk lenni.

Miért? Mert akkor ad koncertet a Guns N' Roses a városban – de ha nem lenne vonzó a koncert, akkor a város történelme, érdekes múzeumai és jó hangulata miatt is érdemes ide látogatni. Bár Lipcse szinte összeforrt Luther Márton életével és a reformáció történelmével; a város ennél sokkal több programot nyújt és jó kiindulópont, ha Torgauba vagy Wittenbergbe látogatnának.

Mit lehet itt csinálni? Felfedezni a történelmet a város számtalan múzeumán keresztül és közben élvezni a jelent. Lipcse ma már a fiatalok városa, főleg ha az éjszakai életét nézzük. Remek open-air koncertek a főtéren, és tehetséges utcazenészek a sétálóutcán. Csak sodródjanak az emberekkel.

Operák Bayreuth-ban

Mikor? A kérdésre ismét egy pontos dátum a válasz. 2018. július 25-én érdemes idelátogatni.

Miért? Mert ekkor kezdődnek a Bayreuthi Ünnepi Játékok. De a város egyébként is jó úti célnak számít. Az ünnepi játékokat, németül Bayreuther Festspiele, 1876-ban indították útjára és 1951 óta rendezik meg rendszeresen. Ez a nyári zenei fesztivál egyike a világ legjelentősebb operafesztiváljainak.

Elindítója Richard Wagner volt, aki eredetileg saját operáinak bemutatására keresett helyszínt. A Bayreuthi Fesztiválpalota végül nem felelt meg a saját elvárásainak, de annyira megtetszett neki, hogy megbízta Gottfried Semper építészt tervezze meg az átalakítást az ünnepi játékok számára. A fesztivál már megnyitásakor a legkiválóbb művészeket és gondolkodókat fogadhatta, köztük volt Liszt Ferenc, Anton Bruckner, Csajkovszkij, Lev Tolsztoj, valamint Friedrich Nietzsche. A fesztivál előadásait hagyományosan július 25. és augusztus 28. között tartják.

Mit lehet itt csinálni? Élvezni a kulturális előadásokat, hiszen Bayreuth egész évben programok tömegével várja a látogatókat. Az UNESCO Világörökségi listán szereplő Fesztiválpalota pedig előadás nélkül is lenyűgöző látványt nyújt.

Strandolás az Északi-tengernél

Mikor? Egész évben látogatható, de a nyár közepén is remek úti cél.

Miért? Laboe a kieli Balti-tengert és Északi-tengert összekötő csatorna legkeletibb pontján helyezkedik el és magabiztosan nevezi magát a Kieli-öböl napos oldalának. A halászfaluból lett „tengerparti" városka mesébe illő vitorlás túrákat és gyönyörű naplementéket kínál a látogatóknak.

Mit lehet itt csinálni? Kipihenhetik magukat, Laboe erre a célra egyszerűen tökéletes és a hotelek többsége mind a tengerre néz. Persze ha elég motiváltak, akkor kirándulhatnak vagy biciklitúrára is indulhatnak az Északi-tenger mentén.

Repülés és koncertek a szabad ég alatt

Németországban még az sem lehetetlen, hogy egy zeppelin utasaként elrepüljünk az Europa-Park régió fölött. A Rust városától nem messze található hatalmas élménypark területe mellől indul útnak az az Europa-Park Zeppelin, mely csendesen és elegánsan elsuhan a Fekete-erdő és a Vogesek közötti terület fölött. Az utasok körülbelül 300 méter magasról szemlélhetik meg az alattuk elsuhanó változatos tájat. A léghajóban minden ülés ablak melletti, a körút pedig 45 perces. Indulás és landolás a Lahr repülőtérről, 2018. június 6-tól június 10-ig, minden nap több alkalommal, 12 órától. További információkat ezen az oldalon találnak.

Bár nincs akkora híre, mint a Sziget Fesztiválnak, de a hamburgi Sommer in Altona nevű zenei rendezvény így is nagyot szól. A 2018. július 27-től augusztus 31-ig tartó fesztivál Hamburg szívében, egy hatalmas cirkuszi sátorban rendezkedik be, és minden napra ígér egy-egy minőségi élőkoncertet és egy kis nyáresti lélekápoló hangulatot. A majd egy hónapos fesztivál ideje alatt hazai és nemzetközi előadók is fellépnek; új cirkuszi és akrobatikus előadásokkal szórakoztatva a közönséget.

Az ország legnagyobb népünnepélye, az 583. Cranger Kirmes 2018. augusztus 2-től 12-ig várja a közönséget a Nordrhein-Westfaleni Herner városának Crange városrészében. A Ruhr-vidék nagyvárosának búcsúja az elmúlt években átlagosan négy millió látogatót vonzott. 2008-as rendőrségi adatok szerint a Kirmesplatz-on felállított búcsúhelyen 4,7 millió ember sereglett össze és érezte jól magát.