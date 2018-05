Ezért utazzon idén nyáron Olaszországba!

Itália forr a szenvedélytől, a közlekedési dugóktól, a sztrájkoktól, a vallási ünnepektől és a tömegektől. Itt az egyik percben ölre mennek a felbőszült haragosok, a másikban pedig már kart karba öltve sétálnak tovább - az egész ország egy bella chaos. De ha önök jól megszervezik maguknak a városnézéseket és aktuálisak az infóik, akkor imádni fogják Olaszországot nyáron.

Európa egyik leggazdagabb és őrültebb kultúrájában, még mindig Róma viszi a prímet, ami az extravagáns, „haladjunk a korral" szellemiségű látványosságok felsorakoztatását illeti. Róma fantasztikus és nagyon kusza városi dzsungel, ahol napról napra fejlesztik a turistalátványosságokat, legyen szó butikhotelek, vagy kézműves sörfőzde nyitásáról, új, századokat átölelő kiállításokról, vagy amit a legújabb divat diktál, a virtuális sétákról. Az alábbiakban a legjobb nyári programokat soroljuk:

Szemkápráztató fényfestés Traianus fórumánál

A császárok fórumai között Traianus fóruma volt a legnagyobb és legdíszesebb; most két olyan hang és fény show-t tartanak itt esténként, melyek pillanatok alatt a látogatók kedvencévé váltak. A Cézárok útja és az Augustus Fóruma Show-k segítenek elképzelni, hogy milyen volt az élet a római császárok korában. Az ősi falakra, oszlopokra és árkádokra színes képeket vetítenek, a történeteket pedig angol narráció kelti életre. Az Ara Com'era elnevezésű, 45 perces „virtuális valóság" show a Museo dell'Ara Pacis-ban látható, és azt mutatja be, hogyan nézhetett ki a Béke oltára, vagyis az Ara Pacis a maga idejében.

Ókori fürdő bebarangolása VR-szemüveggel

Szintén 2018 nyarára ért be az az elképzelés, mellyel a szakemberek életre keltették a Caracalla uralkodó által a harmadik században épített fürdőkomplexum termeit. A hajdan csodálatos fürdő ma már csak egy üres rom, melynek pompás márvány borítását és egyéb díszeit elhordták a vizigótok és az egymást követő pápák. Végül 2017 decemberében – Olaszországban először – egy régészeti lelőhelyen VR szemüvegeket kaptak a látogatók a belépőjegy mellé. Így ma a fürdőkomplexum minden terme virtuális felújításon esik át, amint felveszik a szemüvegeket. Láthatják a színpompás mozaikokat, a kecses szobrokat és minden apró dekoratív elemet.

Michelangelo-musical

Maradva még egy kicsit Rómában, a figyelmükbe ajánlanánk még egy extravagáns programlehetőséget. Ez pedig nem más, mint a Vatikán által is támogatott Michelangelo témájú musical, melyhez Sting írta a zenét. A kifejezetten turisták lenyűgözésére szánt egy órás előadást, öt percre a Vatikántól, egy régi koncertteremben tartják. A történet azt az időszakot mutatja be, mikor a Mester a Sixtus-kápolna freskóján dolgozott. Az előadás táncbetéteket, speciális hang és fény effektusokat, valamint 270 fokos vetítést alkalmaz olasz és angol nyelven is.

Pompeii, ahol új látogatói terület nyílt

Nem is találhatnának jobb időt arra, hogy Nápoly felé, Pompeii romvárosa irányába induljanak el. A terület legjobb állapotban megmaradt épülete a 2008-ban felújítási munkálatok miatt bezárt Vettii-ház végre újra nyitva áll a látogatók előtt. Pompeii területére a belépő 15 Euro, de vannak összevont jegyek is, illetve érvényes EU-s személyigazolvánnyal jogosultak vagyunk a kedvezményes jegyekre is. Az adott hónap első vasárnapján pedig mindenki számára ingyenes a terület látogatása.

Az Uffizi Galériát egyszer látni kell!

Ahogy Pompeii, úgy Firenze sem maradhat ki egy olasz útitervből, de mielőtt nekiindulnának, nem árt ha utána érdeklődnek a legfontosabb látnivalók belépődíjainak. A reneszánsz bölcsőjeként ismert város ugyanis folyamatosan változtatja a városnéző túrák és látványosságai belépőjegyeinek árát. 2018-ban a híres Uffizi Galéria árai is átalakultak. A galéria jegyei főszezonban (március 1-től, október 31-ig) 20 Euróba kerülnek a korábbi 8 euró helyett. De ha szezonon kívül tekintenék meg a tárlatot, akkor november 1. és február 28. között 12 euróra esik vissza a jegyek ára.

A magasabb díjakért azonban több művészetet kapunk – sokkal többet. A galériában nyolc új termet nyitnak Caravaggio és a 17. század festői számára. A cinóber vörösre festett termek olyan mesterműveknek adnak otthont, mint Caravaggio Medusa című képe, illetve Annibale Carracci, Guido Reni, Rembrandt, Rubens, Van Dyck és Artemisia Gentileschi festményei, amolyan összecsapásként firenzei, olasz és európai festőművészet között. A galéria ezek mellett 2018-ban végre megnyitotta a nagyközönség előtt a Contini Bonacossi-gyűjteményt is, mely sok időn keresztül csak kérésre volt látható, és nem is volt állandó helye.

Szezonális díjazású lett a Pitti-palota és a Boboli kertek is, de akik élnek halnak a város- és műemléknéző túrákért, jó hír, hogy 2018-tól elérhető egy összevont jegy is, mely három napig érvényes és belépőnek számít mind a három látványossághoz. A jegy főszezonban 45 euró körül mozog majd, míg a téli szezonban a felére csökken. Hogy felmásszanak a firenzei dóm híres kupolájába, előre le kell foglalni a helyet. De mivel egyre kelendőbbek az időpontok, érdemes már jóval az utazás előtt, online megtenni ezt; mert lehet, hogy már késő lesz mire a városba érnek.

Fagyizzanak San Gimignano településén!

Firenzétől csak egy ugrás Pisa városa, és most még könnyebb meglátogatni, mint eddig bármikor, ugyanis a városvezetés elindította a „Pisa Mover" névre hallgató vonatot, mely Pisa repülőterét és vasútállomását köti össze, az út nagyjából 5 percesre rövidült.

San Gimignano, a sziklára épült toszkán városka szintén új programlehetőségekkel készült 2018-ra. A Gelateria Dondoli tulajdonosa és fagylalt készítő mestere Sergio, gelato-készítő órákat indított a fagylaltozótól nem messze. Sergio Dondoli 2016-ban nyerte el a nagy presztízsű MAM (Maestro d'Arte e Mestiere) díjat, mely ugyanaz, mint Japánban az „Élő Nemzeti Kincs" vagy Franciaországban "Maître d'Art" elismerés. Olaszországban csupán 75 mester nyerte el eddig ezt a díjat, és Sergio volt az első, aki gelato-készítőként kapta meg. San Gimignano-ban tartott óráin a diákok készítenek egy tejes fagylaltot és egy másikat csak szezonális gyümölcsökből. A legjobb pedig a végén van: mindent megesznek.

Korzózzanak Velencében!

Nem csak látványosságok, művészetek és a fagylaltok terén fejlődik az ország, egyre több a városi fejlesztés is. Például megérkezvén Milánóba már nem kell a város külkerületében, a Porta Garibaldi megállóban leszállni, ugyanis az új Italo gyorsvonatok Velencéből egyenesen a Milano Centrale állomásra visznek. Az új útvonal Velence és Milánó között már 9.90 eurótól elérhető. A kedvezményeknek és ajánlatoknak érdemes utánanézni a www.italotreno.it/en oldalon.

És ha már megemlítettük Velencét, akkor elújságoljuk még azt is, hogy az elegáns öregedés és süllyedés közepette megnyitott a város legújabb luxus bevásárlóközpontja a Fondaco dei Tedeschi. A luxusmárkákat kínáló üzletház a Rialto-híd mellett kapott helyet. Ha vásárolni nincs is kedvük, az épület tetőteraszáról nagyszerű a rálátás Európa legvarázslatosabb városára.