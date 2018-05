Newcastle lenyomja Londont: még nagyobb óriáskereket építenek

A fejlesztők bejelentették, hogy hamarosan új óriáskerék épül Newcastle-ben, mely Európa új legnagyobbja lesz.

Az új óriáskereket szintén vízparton fogják felállítani, egy korábbi lisztüzem területén, ezért már most azt a becenevet kapta, hogy Whey Aye (a szójáték az angol "gabona" és szemhez hasonló hangzású "igen" szavakból áll össze). A százmillió angol fontos beruházás bárokat és éttermeket is magába foglal, és kilencezer négyzetméteren biztosít kreatív, illetve sporthoz kötődő szórakozást a nagyközönségnek. Egy családi szórakoztatóközpontot és egy multifunkciós sportközpontot is terveznek ide – írja az Independent.

Az óriáskerék harminc perces élményt nyújt majd, és középpontjában egy szintén rekordnak számító, tízezer négyzetméteres LED digitális képernyő lesz, melyek helyi események ajánlói, közösségi médiatartalom és reklámok lesznek láthatóak.

Az új fejlesztés egyértelműen uralni fogja Newcastle panorámaképét, hiszen a város eddigi legmagasabb pontja, a Tyne-híd mindössze 59 méter magas. A tervek szerint az első évben nyolcszázezer turistát vonz majd a városba. Építője a hong kong-i székhelyű World Wheel Company lesz, melynek ez lesz az eddigi legmagasabb megbízatása – bár ez a száznegyven méter még mindig eltörpül majd a világ csúcstartója, a 167,5 méter magas las vegas-i High Roller mellett.