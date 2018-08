Ezek Európa legjobb pipás búvárhelyei

Ha rajong a pipás búvárkodásért, vagy csak most szeretné kipróbálni, nem kell feltétlenül hosszú repülőútra benevezni ahhoz, hogy hódolhasson e sportnak a nyaralás alatt. Európában is tudunk remek helyeket, meg is mutatjuk ezeket.

Tengeri rezervátumok és nemzeti parkok, rózsaszín sziklák, csikóhalak és murénák várják azokat, akik a Földközi-tenger térségében csobbannak a vízbe búvárpipával. Mi ráadásul egy bónuszt is mutatunk, ahol ugyan hideg a víz, és az élővilág sem olyan gazdag, mint máshol, de olyan extrát tud cserében, amit a világon semmi más.

Medes-szigetek, Costa Brava

A 2010-ben természetvédelmi területté nyilvánított szigetcsoport Katalónia partjaitól nem messze található. A hét apró sziget a partmenti L'Estartit városhoz esik legközelebb, és ideális pipás búvárkodási lehetőséget kínál családoknak is – huszonegy hektáron.

Mivel alapvetően sziklás a part, viszonylag kevés a hajó és a halász, akik elrontanák a pipás szórakozást. A védettségnek köszönhetően a halak nagyon nyugodtak errefelé, úgyhogy érdemes vízalatti fényképezőgépet vinni, és megörökíteni a hatalmas sügéreket és a barrakudákat. L'Estartit-ból szervezett túrával vagy hajót bérelve juthat el ide.

Cabrera-sziget

Mallorcától tíz kilométerre délre is található egy sziget, mely szintén tengeri rezervátumnak ad otthont, ez a Cabrera sziget. A Baleár-szigetek ötödik legnagyobb tagján tömeget hátrahagyva búvárkodhat. A tengerfenéken óriási kiterjedésű tengeri hínár-telepek élnek, melyek vonzzák a vízi élőlények tömegeit. Mivel a sziget szárazföldi része is természetvédelmi terület, ráadásul teljesen lakatlan, számos csak itt élő növény- és madárfajnak ad otthont.

Mallorcától egyórás hajóúttal juthat el ide, de a kirándulási szándékot – a sziget védettsége miatt – előre be kell jelenteni, illetve túrához csatlakozni.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Túl sokan zuhannak ki a mallorcai hotelek erkélyeiről

Ciprus

Ciprus megint csak az a hely, ahonnan nehéz egy-két jó helyet kiragadni, hiszen annyi van. A Manolis-öbölhöz összkerékhajtású bérelt kocsival érdemes menni. Az Akamas természetvédelmi területen belül található „kék lagúna" idilli hangulatot áraszt. A partról ötméteres sziklák omlanak alá, a vízben pedig barlangok várják a felfedezőt. Érdemes követni és figyelni a trombitahalakat – egészen elképesztő, ahogy úszás közben a háttérhez igazítják saját színüket! Ha inkább hajóval jönne, a legközelebbi bérlési lehetőség Latchi városban van.

A sziget átellenben található oldalán, Ayia Napa közelében szintén nagyon különleges a partszakasz. A Cape Greco egy kisebb természetvédelmi terület, melynél a tengerbe hatalmas, magas és szinte függőleges mészkőszirtek omlanak alá. Ennek megfelelően a víz alatt szintén számtalan barlang van. Itt akár tengeri teknősöket is megpillanthat a hobbibúvár. Ez a környék kiválóan alkalmas kajakozásra, illetve fent a természetvédelmi területen kirándulásra is. A kora reggeli órákban a helyiek közül néhányan errefelé halásznak.

Málta: Kék lagúna, Comino

Bár Comino a legkisebb Málta három szigete közül, ha pipás búvárkodásról van szó, mindenképp ide kell jönni. Erre a legjobb hely a Kék lagúna hosszúkás, keskeny öble, melynek kristálytiszta vize csodaszép vízalatti kilátást kínál. Tengeri sünöktől a tonhalakon át a barlangokig és hajóroncsokig minden van, ami hobbibúvárnak ingere, ráadásul kellemesen sekély vize gyerekes családok számára is ideálissá teszi.

Málta, Gozo, Wied il-Għasri

Ehhez a különleges helyhez öt kilométert kell gyalogolni Marsalforntól egy sziklás kanyonhoz, de még ha kocsival be is hatol a keskeny földúton, az utolsó félóra akkor is gyalog telik majd – az út egyébként sólepárlók mellett vezet. A Wied il-Għasri-nál egy sziklába vájt lépcsősoron juhat le az aprókavicsos partszakaszra, melyből egy háromszáz méter hosszú, keskeny öbölbe vetheti magát. Különösen a meredek sziklák lábánál nyüzsög a tenger élővilága.

Őrülten festői hely, és pompás lehetőség kínálkozik itt úszásra és pipás búvárkodásra, amikor a tenger nyugodt. Ha azonban a hullámok nagy erőkkel törnek be a nyílt víz felől, jobb elkerülni.

Silfra-tó, Izland

Aki egy kicsit különlegesebb élményre vágyik, és nem bánja az enyhén hűtött vizet sem, annak Izlandon a helye, a Silfra-tóban. Hol máshol is úszkálhatna két kontinentális földlemez között?! Itt nem a halak látványa a lényeg, hanem a tény, hogy pontosan az észak-amerikai és az eurázsiai kőzetlemezek között lebeghetünk.

Franciaország, Palud-öböl

A Plage de La Palud a Földközi-tenger egyik kiemelt pipás búvárkodóhelye. A Port-Cros nemzeti park területére esik, mely a Mediterráneum legrégebbi tengeri rezervátuma. Közvetlenül a part mellett százával úszkálnak a halak, amelyek annyira hozzá vannak szokva a látogatókhoz, hogy egészen közel úsznak a búvárokhoz.

Mire ügyeljen a biztonsága érdekében? - A pipás búvárkodás a látszat ellenére társas sport. Mindig párban vagy többen induljunk neki.

- Soha ne fordítsunk hátat a nyílt víznek. Onnan jöhetnek ugyanis váratlanul a nagy hullámok.

- Vízbe ugrás előtt érdemes még a parton öt percet szánni arra, hogy megfigyelje a széljárást, a sziklák körüli esetleges örvényeket, illetve a víz áramlásának irányát.

- Messziről kerüljük a fekete tüskés tengeri sünt. Ha mégis megtörtént a baj, a csípés helyére hidrogén-peroxidot és antibiotikumos kenőcsöt érdemes használni. Igen, a Jóbarátokból tudjuk, hogy a vizelet is jó erre a célra – de higgye el, ez jelentősen próbára tehet egy barátságot.

- Soha ne ússzunk áramlattal szemben, inkább rézsútosan, oldalazva haladjunk benne.

- Soha ne menjünk vízbe erős szélben, illetve alkohol fogyasztása után.

- Ha nagy, lecsapódó hullám érkezik, ne próbáljunk átugrani rajta vagy hátat fordítani neki. Ilyenkor a megoldás a víz alá merülés. - A pipás búvárkodás a látszat ellenére társas sport. Mindig párban vagy többen induljunk neki.- Soha ne fordítsunk hátat a nyílt víznek. Onnan jöhetnek ugyanis váratlanul a nagy hullámok.- Vízbe ugrás előtt érdemes még a parton öt percet szánni arra, hogy megfigyelje a széljárást, a sziklák körüli esetleges örvényeket, illetve a víz áramlásának irányát.- Messziről kerüljük a fekete tüskés tengeri sünt. Ha mégis megtörtént a baj, a csípés helyére hidrogén-peroxidot és antibiotikumos kenőcsöt érdemes használni. Igen, a Jóbarátokból tudjuk, hogy a vizelet is jó erre a célra – de higgye el, ez jelentősen próbára tehet egy barátságot.- Soha ne ússzunk áramlattal szemben, inkább rézsútosan, oldalazva haladjunk benne.- Soha ne menjünk vízbe erős szélben, illetve alkohol fogyasztása után.- Ha nagy, lecsapódó hullám érkezik, ne próbáljunk átugrani rajta vagy hátat fordítani neki. Ilyenkor a megoldás a víz alá merülés.

A pipás búvárkodásra alkalmas, illetve úszásra ajánlott részeket bóják jelzik, és egy vízalatti tanösvényt is kialakítottak arra a célra, hogy még többet tudhassunk meg a tenger élővilágának sokszínűségéről. Mindegyik „megálló" egyedi életkörnyezetet mutat be (pl. homokos vagy tengeri hínárral borított tengerfenék, sziklás részek stb.), az információkat pedig a bójákról a víz alatt olvashatjuk le. Ez az a hely, ahol biztosan több időt tölt majd a vízben, mint eredetileg tervezte, úgyhogy érdemes neoprén ruházatban nekiindulni a kalandnak.

Szardínia, Isola Rossa

A Szardínia északnyugati partszakaszán található Isola Rossa nem véletlenül „piros" a nevében: a sziklák itt nagyon egyértelműen rózsaszínűek. Az azonos árnyalatú homokpadok és sziklapadok között sok apró öböl vár felfedezésre.

Bár a víz sekély, több száz hal érkezik majd a búvárok üdvözlésére – a gyerekek imádják ezt a helyet. A víz itt még akkor is tiszta, ha a tenger hullámzik. A víz alatti lyukakban murénák bújnak meg – ezekhez ne közelítsen, mert nagyon komolyan veszik magukat, szükség esetén még a cápát sem félnek megtámadni. A tapasztaltabb búvároknak érdemes eltávolodni a parttól, ahol még érdekesebb környezet vár rájuk.

Horvátország, Makarska

A hozzánk legközelebb eső tengerről mindenki tudja, hogy elsősorban sziklás partszakaszokkal rendelkezik, ami garantálja a tiszta vizet és jó látási viszonyokat, tehát búvárkodáshoz ideális. A makarskai élményt az teszi különlegessé, hogy a parton édesvízű források vannak, melyek vize a tengerbe jut, így egészen egyedi vízalatti élővilág jött létre.

A sziklák alatt polipok és rákok rejtőznek, de amiknek a legjobban fog örülni, azok a csikóhalak. Tudta, hogy a csikóhalaknak a hím csikóhal ad életet? Ezek az apróságok az első perctől kezdve magukra vannak utalva, és a planktonnal együtt áramlanak, de csupán minden ezredik marad életben. Errefelé korallok is vannak, köztük a legnépszerűbb az „aranyszivacs" fantázianevet kapta.