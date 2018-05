Szeretne ott vásárolni Londonban, ahol a királynő?

Ha érdekli a királyi család, még többet tudhat meg róluk, ha betér azokba az üzletekbe, ahová ők járnak. És itt jön a képbe a híres királyi pecsét.

A téma amúgy is aktuális, hiszen Harry herceg közelgő esküvője kapcsán ismét felkapottá vált minden, ami "királyi". A rajongók számára fontos információ, hogy mely üzletekben választották ki többek között a családtagok a nászajándékot – írja a New York Times.

Hol veszi Harry az ékszereket? Melyek a kedvenc parfüm-, csoki- és nem utolsósorban kalapüzletek, ahol a királyi család tagjai beszerzik, amire szükségük van? A híres királyi pecsétet nagyon szigorú átvilágítás után kaphatják csak meg az arra érdemes kereskedők.

A királyi család a 15. század óta ad afféle kiváltságlevelet az általa kedvelt üzleteknek és forgalmazóknak. A jelenlegi pecséteket olyan szolgáltatók nyerhetik el, akiktől a királynő és férje, illetve Károly herceg legalább 5 éve vásárol. Ide tartoznak pezsgőmárkák, parfümériák és cipészek is. Összesen nagyjából 800 pecsét van érvényben Nagy-Britanniában. A királyi pecsétek birtokosai olyan nagy népszerűségnek örvendenek, hogy legalább két illusztris szálloda, a Beaumont és a Hotel Café Royal is kínálnak szervezett túrákat e nagy becsben álló üzletek felkeresésére.

Íme néhány nagy név: a Fortnum & Mason áruház a Piccadilly-n, melyet 1707-ben alapítottak, és delikát élelmiszereket, fűszereket és teákat árusít, az 1797 óta fennálló Paxton & Whitfield sajtkereskedés, mely az első pecsétet Viktória királynőtől kapta. A királyi család lehetőség szerint a Truefitt & Hill borbélynál igazíttatja fürtjeit, ahol korábban Oscar Wilde és Winston Churchill is tette ezt.

A Hatchards az a könyvkereskedés, ahol az esti olvasnivalót választják ki, hiszen itt rengeteg autogrammozott és első kiadás is kapható, és már a 18. század óta stabilan királyi pecséttel büszkélkedhet. A Prestat a királyi csokoládék lelőhelye, ahol a legjobban az a trüffel fogy, mellyel Vilmos és Katalin is kényeztették vendégeiket a lakodalmukon. A kalapokat pedig a Lock & Co. Hatters szabja személyre, ha esetleg ilyenre lenne igénye a kényes ízlésű turistának, az öltönyöket és ruhákat pedig a Henry Poole & Co. Ha a királyi család kedvenc helyén szeretne parfümöt vásárolni, a Floris-ba kell mennie, ékszerekért pedig a Garrard-ba: ezt az ékszerházat 1735-ben alapították, és azóta királyi pecsét birtokosa.