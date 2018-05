Fizetne tízezer dollárt, hogy lássa a hercegi esküvőt? És tévén?

Harry herceg és Meghan Markle színésznő május 19-re tervezett esküvője sokakat lázba hoz, ezt próbálja meg kihasználni egy kenyai szálloda is.

Mint kiderült, a Nairobiban található Windsor Golf Hotel & Country Club nagy hasznot szeretne húzni abból, hogy rajongókat toboroz az esküvő napjára: körülbelül húsz párnak szeretnék biztosítani a lehetőséget, hogy televízión át követhessék a londoni eseményeket – írja a Lonely Planet News. Csak éppen ezért a kétes kiváltságért tízezer dollárt (2,7 millió forintot) kérnek.

Az exkluzív hangulatot úgy igyekeznek megteremteni, hogy lesz egy divatbemutató is, Kenya legmenőbb tervezőinek munkáiból, egy autentikus brit ebéd, melyet angol séf, bizonyos James Dennis készít el, valamint pezsgős koccintás az ifjú pár egészségére. Az árban benne foglaltatik még egy éjszaka két személyre a szálloda egyik lakosztályában, egy privát, pezsgős vacsora, melyet másnap reggel helikopteres túra követ a Mt. Kenyára, napfelkeltés piknik céljából. Nem mellékesen a Mt. Kenya az a hely, ahol Vilmos herceg 2010-ben megkérte Katalin kezét. Normális esetben csupán ez a helikopteres túra 5000 dollárba kerülne egy-egy párnak.

Ugyanakkor, mint a kenyai sajtó rámutatott, ebből az összegből futja egy retúrjegyre is Londonba, illetve egy olyan szállodára, melyből akár élőben is megpillanathatják majd az érdeklődők a hercegi párt, akik több mint három kilométeren autóznak majd nyitott kocsiban az esküvő után London utcáin. Ennek ellenére, mint a fenti Facebook-plakáton is látható, a rendezvényre minden jegy elkelt.