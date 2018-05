Hat napra kinyit Óz, a nagy varázsló birodalma

Mindössze hat napra nyit ki az Óz, a csodák csodája című film történetét megjelenítő vidámpark Észak-Karolinában. A hírhedten sikertelen vidámparkban június öt péntekjén és a hónap utolsó napján, szombaton nyitják meg a látogatók előtt újra a kapukat - írja a Travel and Leisure.

A vidámpark először 1970-ben nyílt meg. Volt egy-egy olyan év, amikor 400 000 látogatót is vonzott, de aztán 1980-ban bezárták, és közel negyven évig úgy is tartották. Az interneten egy-egy újságcikkben vagy közösségi oldalakon még ma is felbukkannak fotók a méltatlanul elhanyagolt, lepusztult vidámparkról, de a park vezetősége a weboldalon arról ír, hogy a mostani hat nap bevételét már a felújításokra fogják költeni. Így aztán - még ha csak néhány napra is - egy kicsit ismét életre kel ez a mesebirodalom.

A látogatók megint részt vehetnek az Utazás Dorothyval nevű túrán, amelyet a filmből ismert szereplők vezetnek, és végig sárgaköves úton sétálnak állomásról-állomásra a csoporttal együtt. A csoportok élén a gyáva oroszlán, a bádogember, a madárijesztő vagy maga a piros cipős Dorothy halad, de a látogatóknak számítani kell arra is, hogy olykor bizony a történet egyes hőseinek bőrébe bújva, nekik kell majd elvezetni csoportjukat a nagy varázslóhoz, és útközben számos interaktív feladatot megoldani. A belépőért egységesen mindenkinek 25 dollárt kell fizetni, és bár az oldalukon azt írják, hogy a hat hétvégére az összes jegy elkelt, terveik szerint ősszel ismét megnyitják a parkot néhány napra.