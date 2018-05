Közeledik az évnek az a napja, amikor várhatóan a legtöbben látogatnak Velencébe, és a városvezetés, mely jó ideje töri már a fejét, hogy hogyan tudná visszaszorítani a tömegturizmust, most ki is eszelt egy enyhén szólva is megkérdőjelezhető megoldást a várható tömeg kezelésére.