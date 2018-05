59 országot fűz fel a világ leghosszabb luxushajó útja

Sokan vannak, akik vágynak egy világkörüli útra, de a hátizsákos túrázás és tömegközlekedési eszközökön, helyiekkel együtt döcögni már rég nem az ő asztaluk. A norvég Viking nevű luxushajó társaság nekik találta ki ezt a világkörüli utat, ahol az első pillanattól az utolsóig maximális kényelemben kereshetik fel az addig csak álmaikban dédelgetetett kikötőket.

Az út természetesen nem lesz rövid: 245 napot kell rászánnia annak, aki ezt a megoldást választja, hogy egy levegővel megismerje a bolygó nagy részét – írja az Independent. Az utazás 2019 augusztusában indul Londonból, és az Antarktisz kivételével minden kontinenset végiglátogat. A hosszú hónapok alatt a szerencsés 930 utas összesen 113 kikötőben nézhet körül.

Az utazás a brit főváros Greenwich negyedéből rajtol, és először a norvég fjordok felé veszi az irányt, majd Grönland következik. Aztán Montreal, New York és Bermuda érintésével irány a Karib-tengeren Barbados, aztán pedig felhajóznak az Amazonason. A hajó ezután átmegy a Csendes-óceánra, ahol a Fidzsi-szigetek, Új-Zéland, Ausztrália, Szingapúr, Kína, Thaiföld, Sri Lanka és India is útba esnek majd. Miután a hajó megkerülte Afrikát, még Spanyolországban és Portugáliában is megáll.

Két kikötő között sem fognak unatkozni az utasok: a fedélzeten két úszómedence, skandináv spa-központ és nyolc étterem várja őket. Az útra a legolcsóbb jegy közel 67 ezer angol font (nagyjából 24 millió forint), ezért egy 25 négyzetméteres, teraszos szobát lehet kapni. A fedélzeten elérhető legdrágább szállás, mely 195 ezer angol fontba (70 millió forint) kerül, már elkelt – ehhez a lakosztályhoz privát könyvtár és saját nappali, illetve étkező is tartozik.