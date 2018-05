Hat dolog, amit nem tudott Philadelphiáról

Philadelphia, az Egyesült Államok keleti partjának második legnagyobb városa az amerikai függetlenségi háború alatt a mozgalom központja volt, ezért sokan csak az USA szülővárosaként emlegetik. Mától ráadásul kilenc és fél óra alatt, közvetlen járattal, átszállás nélkül is elérhetjük. Mi még egy korábbi utazásunk kapcsán nézhettük meg, hogyan és milyen helyeken őrzik a függetlenség emlékét, miközben az is kiderült, hogy tele van a város jobbnál jobb mítosszal.

Ha Philadelphia szóba kerül, akkor sokan talán egyből rávágják, hogy ez az a város, ahol 1776-ban aláírták a Függetlenségi Nyilatkozatot; hogy itt edzett Rocky a Philadelphia Museum of Art lépcsőjén, és talán Bruce Springsteen Streets of Philadelphia című száma is jó néhányunknak beugrik. Mi legutóbb tavasszal jártunk a városban, voltunk jó néhány múzeumban, beszélgettünk helyiekkel és idegenvezetőkkel, miközben megtudtunk néhány izgalmasabb dolgot, amiről kevés útikönyv ír, és amelyekről a történelem könyveinkben sem lehetett részletesen olvasni.

1. A függetlenséget július 4-én kiáltották ki, de csak papíron!

Annyi biztos, hogy az Egyesült Államokban minden évben hivatalosan július 4-én ünneplik a függetlenségi nyilatkozat 1776-os kihirdetését, melyben teljes egészében függetlenítették magukat Nagy-Britanniától. Pedig a kongresszus egy hosszas vita után már július 2-án egyhangúlag (12-0 arányban) megszavazta azt, de a nyilatkozat megszövegezésén még két napig dolgoztak. Végül július 4-én tudták csak nyomdába küldeni a még aláíratlan változatot, és július 8-án olvasták fel nyilvánosan. Az aláírásra azonban egészen augusztus 2-ig várni kellett, amíg a kongresszusi küldöttek teljes titokban – félve a brit megtorlástól – végül mind aláírták.

Az Independence Hall (520 Chesnut Street, Philadelphia) nyitvatartásáról és belépőjegy árairól idekattintva található információ.

2. A harangszó jelezte a függetlenséget

Philly – ahogy a helyiek hívják – egyik jelképe a Liberty Bell, a Szabadság Harangja. A legenda szerint egy szőke, kék szemű kisfiút küldtek a Függetlenségi csarnokhoz közeli utcába a harangtoronyhoz, hogy szóljon, kongassák meg a harangot a függetlenség kinyilvánítása pillanatában. Csakhogy ez sosem történt meg. Mindez csupán a 19. század közepén alkotó George Lippard szerző mesekönyvében jelent meg. Ha valaki meg is kongatta akkor a harangot, akkor sem jegyezte fel azt senki.

A The Liberty Bell Center-be (526 Market Street, Philadelphia) a belépés ingyenes, a nyitvatartásról pedig itt lehet tájékozódni.

3. (Nem) az amerikai zászló szülőhelye

A legenda szerint George Washington személyesen kérte Betsy Ross-t, hogy varrja meg Amerika első zászlaját, és állítólag az ő javaslatára lettek a csillagok hat helyett ötágúak. A mítosz szerint utóbbiakat könnyebb volt felvarrni, és a mai napig sokan hiszik, hogy Betsy kezéhez fűződik az Egyesült Államok legelső közös lobogója. A történetnek azonban könnyen utánajárhat az, aki elmegy a Betsy Ross-féle emlékházba. Mert kiderül, hogy a Liberty Belltől nem messze található ház csak a 19. században épült meg, és a mai napig nem tudja senki, hogy valójában ki és hol varrta azt az első zászlót. Mindössze annyi biztos, hogy Frances Hopkinson 1780-ban kapott megbízást a zászló megtervezésére. Mindenesetre a ház ma már kedvelt turistalátványosság, és tényleg valóságos időutazás bejárni szobáit.

A Betsy Ross Házba (239 Arch Street, Philadelphia) a belépés gyerekeknek és nyugdíjasoknak 4, a felnőtteknek 5 dollárba kerül. Nyitvatartás információk ide kattintva találhatók.

4. Az impresszionista festészet fellegvára

Az impresszionista művészet szerelmeseinek jó hírünk van: Párizs után itt láthatjuk a legtöbb impresszionista festményt és szobrot. A Philadelphiai Művészeti Múzeum és a Pennsylvaniai Képzőművészeti Akadémia mellett kihagyhatatlan élmény például a Barnes Alapítvány Albert Barnes magángyűjteménye, ami mára több mint 4000 művészeti alkotást - köztül 900 festményt - mutat be, és amelynek becsült értéke több mint 25 billió dollár.

A Barnes Foundation kedd kivételével minden nap 11-től délután 5-ig tart nyitva, a felnőtt belépőjegyért 25 dollárt kel fizetni.

5. Al Caponenak saját luxuscellája volt

A Keleti Állami Fegyház ma igazi szellembörtön, de 1829 és 1971 között az USA legszigorúbb és legkegyetlenebb büntetésvégrehajtási intézménye volt, ahol 142 év alatt 75 ezren raboskodtak. A szűk cellákat, a kegyetlen büntetéseket olyan bűnözők is megtapasztalhatták, mint a bankrabló "Sick Willie" Sutton, a férjgyilkos Freda Frost vagy a gengszter Al Capone. Utóbbi egy évet töltött itt, de megkülönböztetett bánásmódban részesült: a cellája bútorozott volt, a padlót szőnyeg borította, a falon festmények lógtak, és még saját rádiója is volt!

A börtönt végül elavultsága miatt bezárták, de hátborzongató atmoszférája már a filmipart is megihlette. Itt forgatták például a Brad Pitt főszereplésével készült 12 majom című film elmegyógyintézeti jeleneteit.

Az Eastern State Penitentiary egész évben nyitva tart. Online érdemes megvásárolni a belépőjegyeket, mert a helyszínen drágább (a felnőtt jegy online 14, a helyszínen megváltva 16 dollár).

6. Itt őrzik Einstein agyának egy darabját

Egy bizarr orvostörténeti múzeumban, a pennsylvaniai Mütterben láthatunk olyan különlegességeket, mint szeleteket Albert Einstein agyából, vagy azt a tumort, amit Crover Cleveland amerikai elnök állkapcsa alatti nyirokcsomóból távolítottak el, de Abraham Lincoln gyilkosának, John Wikes Boot csigolyájából kivett szövetdarabot is itt állították ki.

Ha pedig mindezeket már látták..

Akkor ebédeljenek Amerika egyik legrégebbi és legnagyobb piacán, a Reading Terminal Market –en (51 N. 12th Street)

Nézzék meg fentről a várost a One Liberty Observation Deck-ből.

Vásároljanak Citypass-t! Ezzel a városkártyával lehet használni a városnéző buszokat, és belépőjegyként is működik a legtöbb turistalátványosságnál.



Vagy fizessenek be egy falfestmény túrára! A városban több mint 2000 kültéri falfestmény található.

