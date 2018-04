Koppenhága mesterséges szigeteket telepít öbleibe

Koppenhága vezetőségének nem titkolt célja, hogy felpezsdüljön a vízi élet a nagyváros öbleiben, ezért mesterséges szigetecskéket telepít. Az elsőt már ki is lehet próbálni!

A lebegő szigetek prototípusa most debütált a koppenhága öbölben – írja a Lonely Planet News. Dániánál alig akad boldogabb ország, és talán nem véletlenül, hiszen folyamatosan történnek olyan újítások, melyek a lakók közérzetének, életminőségének javítását szolgálják. Koppenhágáról azt tartják, hogy a bringások mekkája, de azt kevesen tudják, hogy vizein hajókázni is lehet, sőt, napelemes GoBoat csónakokat a turisták is bérelhetnek.

A 25 négyzetméteres, lebegő sziget a Studio Fokstrot építésziroda alkotása, és egy hat méter magas, élő fa is van rajta. A tervezők úgy képzelték, kellemes találkozási pontot fog majd jelenteni a vízen a hajóval érkező barátoknak, családoknak. Koppenhágának ez az öble valaha ipari célokat szolgált, most a városvezetés szeretné visszahozni a városi élet színteréül. Az Ø1 nevű (ebből az Ø egyetlen betű jelenti a szigetet a dán nyelvben) szigetet nemrég tették vízre, és azóta már volt baráti sütögetés, csillagnézés és – a helyi halászoknak köszönhetően – téli fürdőzés színhelye is. A sziget hagyományos technikával, kézi eszközökkel készült a Koppenhága déli öble mentén található hajóépítő műhelyek egyikében.

A tervek szerint a jövőben lebegő szaunasziget, lebegő miniparkok, kagylótelepek és műugró-szigetek is színesítik majd az öblöt, melynek vize olyan tiszta, hogy fürdeni is lehet benne, illetve lehet fogyasztani a belőle fogott halat is. A kezdeményezésről még több tervet és információt találhat itt.