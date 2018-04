Múzeumtornyot nyitottak a milánói Prada divatházban

A Prada divatház alapítványának 2015-ben megnyílt milánói művészeti központja új nevezetességgel bővült, egy 60 méter magas múzeumtoronnyal, amelyet a látogatók a hétvégén vehettek birtokukba.

A kilencszintes hófehér beton- és üvegtorony hat emeletén kiállítótermeket helyeztek el, a többi szinten éttermet és a látogatók kényelmét szolgáló létesítményeket alakítottak ki.

A tornyot Rem Koolhaas holland sztárépítész és irodája tervezte, ő álmodta meg annak idején a Prada-alapítvány Milánó déli részén található művészeti központját, amely egy 1910-ben épült szeszfőzde falain épült fel.

Az új torony tetejére egy 160 négyzetméteres panorámateraszt terveztek bárral, ahonnan páratlan kilátás nyílik Milánóra.

A toronnyal mintegy kétezer négyzetméterrel bővültek a létesítmény 19 ezer négyzetméternyi kiállítóterei. A hat új kiállítószinten a Prada saját gyűjteményének darabjait mutatják be, az 1960 és 2016 között megvásárolt műtárgyai között vannak Jeff Koons, Walter De Maria, Mona Hatoum, Damien Hirst, John Baldessari és Carsten Höller alkotásai.

A torony hatodik szintjén lévő Torre nevű éttermet a Philip Johnson által a New York-i Four Seasons étterem számára tervezett eredeti bútorokkal rendezték be.

A kulturális központ 1915-ben megnyílt kávéháza az amerikai Wes Andersonnak, a Grand Budapest Hotel című film rendezőjének tervei alapján készült, a filmes egy tipikus 1950-60-as évekbeli milánói kávéházat varázsolt a modern épületbe.