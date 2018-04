Ha valami különlegeset keresnek: irány az újratöltött Szarajevó!

Több mint huszonöt év telt el azóta, hogy a hírekben a megszállt Szarajevó képeit mutatták. Ma már csak akkor érezhető a megszállás terhe, mikor megérkeznek a tömegek a nyaranta tartott Szarajevói Filmfesztiválra, mely Európa egyik legnagyobbjának számít. A város utcáit ilyenkor elözönlik a filmrajongók és a bulizni vágyó fiatalok, akik zajos élettel töltik meg a történelmi utcákat.

De Szarajevó nemcsak a fesztivál idején hívogató úti cél, történelmi belvárosa ugyanis minden évszakban vendégváró hangulatot áraszt. Várják az utazókat a gyönyörűen helyreállított, középkori ottomán és török épületek, a 19. századi Osztrák-Magyar Monarchiából itt maradt lakóházak, a színes-szagos bazársorok és a karavánszerájok, ahova mindig jó beülni egy kávéra. De ha a város tragikus múltja után is érdeklődnek, akkor találnak a városban pár gondolatébresztő múzeumot is.

Bosznia-Hercegovina fővárosa egy-két nap alatt könnyen bejárható, és pár perccel a megérkezés után, madártávlatból is megszemlélhető. Ha például Mostar városa felől érkeznek vonattal, akkor Szarajevó pályaudvarától nem messze találják az Avaz Twist Tornyot, melyet a Balkán legmagasabb felhőkarcolójának is neveznek. Belépés után nem kell megijedni a sok privát irodától, csak irány a szupergyors lift, és már fent is vannak a 35. emeleten, ahol a Caffe 35 található. Itt a reggeli és a kávé mellé fantasztikus kilátás jár a város megannyi cseréptetős házára és minaretjére, nagyjából 2 kilométeres távolságban.

Egy kicsit tovább sétálva elérhetik a kissé érzelgősre sikeredett, de nagyon hatásos Történeti Múzeumot, ahol sok mindent megtudhatnak a város ostroma alatt történt eseményekről. Tőle nyugatra található a Bosznia-Hercegovina Nemzeti Múzeum az ország legnagyobb és legjobb állapotban megmaradt neoklasszicista épülete, mely 1913-ban épült. Falain belül ókori gyűjtemények és természettudományi anyagok kaptak helyet, illetve itt őrzik a felbecsülhetetlen értékű Szarajevói Haggadah könyvet, mely feltehetően a 14. században készült, Spanyolországban. A könyv bejárta egész Európát, és úgy tűnik, hogy a 16. században érkezett meg Szarajevóba, menekültként érkező zsidók birtokában. A könyvet 1894-ben hitelesítésre küldték Bécsbe, de csodával határos módon évekkel később visszakerült a városba. Innentől kezdve története összeforrt Szarajevó sorsával, és a túlélés szimbólumává vált.

A múzeumi látogatás után érdemes robogni egyet a 3-as villamoson, ami elzötyög Szarajevó legszebb monarchiabeli homlokzatai mellett, és tesz egy kört az óváros magja körül. Ha itt leszállnak valahol, biztos gyorsan rátalálnak a Bascarsija (óváros) negyed kővel kirakott keskeny kis utcáira és a Galamb térre, aminek a neve magáért beszél. Itt találnak egy helyi turisztikai irodát is, ahol felszerelkezhetnek térképekkel és programújságokkal, hogy aztán nekivágjanak a város utcáinak, amelyek újjáéledt mecsetekkel, karavánszerájokkal, és alacsony házikós bevásárlóutcákkal vannak tele - utóbbiban például egészen szorosan egymás mellett állnak a réz- és ékszer árusok.

Ha megéheznek, keressék a Bradziluk és Kundurdziluk utcákat, ahol gyorsan be lehet kapni valami finom ételt - például egy hússal, túróval vagy sajttal töltött bureket, vagy egy csevapot, amit kajmakkal és pita szerű lepénykenyérrel kínálnak. De ha ennél valamivel tartalmasabb ételre vágynak, akkor az Inat Kuca éttermet ajánljuk a figyelmükbe. Ez egy történelmi boszniai épületben kapott helyet, aminek nem csak a menüje beszédes, de a története és a dekorációja is.

A szarajevói városháza szintén fontos látnivalója a városnak. Bosznia-Hercegovina egyik legjelentősebb műemlékét 1896-ban építették, amikor Bosznia még az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott. A homlokzatát Zsolnay-elemekkel díszítették. A város török részében található, mór stílusú épület a délszláv háború idején, 1992-ben nagyon erősen megrongálódott, és mivel már akkor is a Nemzeti Könyvtár otthona volt, a tűzvészben több mint kétmillió értékes könyv és kézirat semmisült meg. A "Vijecnica" újjáépítése 18 évig tartott, de a könyvtár polcain még ma is sok üres hely van.

Szép kilátások, vízipipák és jó sörök

Fent a város fölött vár ránk a Park Princeva, ahonnan csodaszép kilátás tárul elénk, mikor kezd lemenni a nap. A kilátás mellett ráadásul jó bárok és éttermek is sorakoznak errefelé, nemzetközileg is elismert konyhákkal, amelyekben még Bono és Bill Clinton is vendégeskedett. De hasonlóan ajánljuk a Kod Bibana nevű helyet is, ahol szép a panoráma és finomak az ételek.

A vacsora után ajánlott visszatérni az óvárosba, ahol a szarajevói fiatalok előszeretettel ülnek be vízipipát szívni az open-air kerthelyiségekbe, amik a már említett turisztikai iroda mögötti részen húzódnak. A hátizsákos utazók szeretik még a reggel 8-tól hajnali 5-ig nyitva tartó Cheers bárt; a borbarátok pedig a hangulatos Zlatna Ribica nevű helyre esküsznek. A jazz kedvelők a Pink Houdini, vagy a sörök (piva) Mekkája, a hazai romkocsmákra hasonlító Cafe Barometar felé veszik az irányt, ahol bárki számára vígan folytatódhat a szarajevói este.