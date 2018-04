A Costa Dorada legszebb kikötővárosa, Tarragona ezer titkot rejt

Ebben a nyüzsgő kikötővárosban a római történelem nyomai kéz a kézben járnak a felkapott strandokkal, bárokkal és finom ételekkel. De Tarragona építészeti látványosságai, furcsa és egyedi fesztiváljai, valamint érdekes múzeumai is megérik az időt és az utazást.

Ha Tarragona tartományról és azonos nevű kikötővárosáról még nem is hallottak annyit, mint kellett volna, a híres partvidékről, a Costa Doradáról, mely teljes egészében ehhez a tartományhoz tartozik, biztosan. Az Arany-partnak is hívott szakasz a katalán Cunit és Alcanar között húzódik, és a Földközi-tenger egyik legszebb partvonala.

Tarragona viszont gazdag ókori romjairól és 13 római világörökségi helyszínéről híres, hiszen valaha ez volt Hispánia második legfontosabb római települése. A tartományon és a városon belül találunk diadalívet, egy csodálatos állapotban megmaradt csatornahíd (aquaduct), egy sziklaszirtbe vájt amfiteátrumot, egy római villa maradványait, egy színházat és persze az eredeti városfalakat is. A város tele van több ezer éves meglepetésekkel, melyek csak arra várnak, hogy felfedezzék őket.

Az egyik legfontosabb ilyen látnivalóhoz nem is kell sokat gyalogolni, hiszen érdekes módon a város falain belül kapott helyet. Ez pedig nem más, mint a Via Augusta és a főtér között elhelyezkedő Római Cirkusz. Az első században emelt hatalmas épületben ló- és fogathajtó versenyeket rendeztek, és körülbelül 30 ezer néző fért el a lelátókon.

Ha gyerekekkel utazik (de akkor is, ha nem) Tarragonától csupán egy kőhajításnyira található Európa egyik legmenőbb vidámparkja, a Portaventura, melyről mindent megtudhat ebben a cikkünkben

Még ma is az egyik legjobb állapotban megmaradt cirkusznak tekintik Európában, habár egyes részeit eltakarják a város 19. századi épületei. De egy nagyon érdekes perspektívából azért még megszemlélhetőek az építmény részei. A Les Voltes két emeletes étterme a Római Cirkusz három boltíve alatt épült fel, így a vendégek az ételeket évezredes kőfalak alatt üldögélve fogyaszthatják. A cirkusz és múzeumai keddtől szombatig látogathatóak reggel kilenctől este kilencig.

A római építményeknél maradva látogassanak el a már említett amfiteátrumhoz is, melynek ovális alakját közvetlenül az alatta fekvő sziklafalból faragták ki. A tengerre néző színház a második században épült és véres harcok, nyilvános kivégzések színtere volt. A 109,5 méter hosszú és 86, 5 méter szélet amfiteátrumba 14 000 néző fért be. Ma az építménnyel szembeni területen tartják a város egyik legkedveltebb családi és zenei fesztiválját, a Minipop fesztivált.

A városban sétálva el sem téveszthetik Tarragona ékességét, a pompás román és gótikus elemeket is felvonultató katedrálist. A Szent Teklának ajánlott templom körülbelül ugyan azon a helyen áll, mint korábban a város római szentélye. A szentély a mai főtér, vagyis fórum része volt az első században. A templom hatalmas kapuzata és rózsaablaka Tarragona emblematikus képe lett, de a látogatókat sokszor inkább a kerengő szépsége és a bent látható Szent Tekla oltár nyűgözi le. Itt járva érdemes időt szakítani az Egyházmegyei Múzeumra is, mert rendkívül gazdag kiállítási anyaggal büszkélkedhet román kori, középkori és modern vallási ereklyék terén. A katedrálist hétnyelvű audio guide segítségével a legjobb végigjárni, és előre bejelentkezéssel a toronyba is fel lehet menni: itt egészen mennyei kilátás tárul majd szemünk elé. A belépődíj 15 euró.

Ha rákeresünk Tarragona városára az interneten, biztos, hogy a Concurs de Castells, vagyis az „Emberi Tornyok Városát" kapjuk találatként a római emlékek mellett. A Szellemi Kulturális Örökségnek nyilvánított kezdeményezést 2013-ban indították azzal a céllal, hogy egyre több embert nyerjenek meg az emberi toronyépítés sportjához. Tarragona városában jelenleg négy olyan csoport van, akik évről évre elkápráztatják az embereket több méteres emberi tornyaikkal, melyeknek tetején a legtöbb esetben egy ügyes és bátor kisgyerek egyensúlyoz. A legközelebbi fesztivált 2018. szeptember 25-től október 2-ig tartják a városban. Az alábbi videóban – melynek külön érdekessége, hogy járókelők próbálnak rájönni, mely várost látják a képeken – ezt is láthatja.

A már említett Minipop Fesztivál egy kicsit más stílust képvisel, de a jó hangulatú kortárs zenei és kulturális fesztivál kortól és nemzetiségtől függetlenül élvezetes pillanatokat tud szerezni egy tarragonai látogatás alatt. Ilyenkor megélénkül az amfiteátrum környéke: színházi- és táncelőadásokat, kézműves foglalkozásokat és persze jó koncerteket találhatnak itt, mindezt a Földközi-tenger panorámájával a hátuk mögött. A 2018-as Minipop fesztivált június első hétvégéjén, 2018. június 1-2-3-án rendezik meg.

Tarragona városát elérhetik Barcelonából vonattal vagy busszal, a két város 82 kilométerre van egymástól, vagy Reus-ból, Gaudí szülővárosából is megközelíthetik, mely csupán 15 kilométerre van innét.