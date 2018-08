Tengerparti, de valahogy mégis másfajta üdülésre vágyik? Netán komplett életmódváltásban gondolkodik, vonzzák a csendes vízparti falvak, ahol már látja is magát egy csónakban, ahogyan a napi betevőt halássza ki? Bármelyik is a helyzet, jó ha tudja, hogy Európa tele van festői halászfalvakkal. Ezek közül igyekeztünk most elhozni a kevéssé ismerteket, de nem kevésbé szépeket. És nagyon nem volt könnyű a választás – ha lejjebb görget, meglátja, miért.

Klasszikus halászfalu-életérzés hidegebb vizek mentén

Reine, Norvégia

Na jó, mondhatná, Norvégiában mindenütt festői a tengerpart, ez nem nagy kunszt. De azért nézze meg a képeket is! Mert elismerjük, tényleg a messzi északon fekszik, de ha gyengéje a vadítóan szép táj és a teljes nyugalom, ennél jobb helyet biztosan nem talál. Az északi sarkkörön túl, a Lofoten-szigetek egyikén található faluban a szállás is csak egy rorbuban, azaz halászkunyhóban képzelhető el, mert más megoldás nincs.

A nyilvánvaló halászaton túl kajakozással, bálna- és madárlessel, illetve biciklizéssel ütheti agyon itt a nagyon-nagyon lassan csordogáló időt. Kötelező azonban felmászni a Reinebringen hegycsúcsra, ahonnan lélegzetelállító a kilátás a falura és a többi szigetre is. A szeptembertől áprilisig tartó időszakban a tiszta égboltú éjszakákon még az Északi fény is megmutatkozik.

Portmagee, Írország

Az ír Kerry megyében található kis falu színes házikóiról számtalan kép készül, és valószínűleg nem véletlenül. Menekülőknek kifejezetten ideális célpont, hiszen ez a település gyakorlatilag Európa legnyugatibb csücske – így aztán, ha valamilyen okból úszva akarna átérni az USÁ-ba, innen lesz a legrövidebb a kirándulás.

Igaz, a faluban folyamatosan nő a turisták száma. Ennek nagy valószínűséggel az az oka, hogy végzetesen közel fekszik a Csillagok háborúja újabb részeinek forgatási helyszíneihez. Itt található a Skellig-szigetek látogatóközpontja, és a hajók is innen indulnak a film miatt felkapott Skellig Michael sziklaszigetre, ahol Az ébredő erő című részben Rey megtalálja Luke Skywalkert, hogy visszaadja neki a fénykardját.

Smögen, Svédország

Újabb halászfalu, kissé talán funkybb kivitelben: ez Smögen, Svédország nyugati partvonalán. Fapallós sétányain nyüzsög az élet, ezért ha itt keresne nyugalmat, a nyári szezonon kívül kell érkeznie. Habár a takaros, színes kunyhók, a szépen felújított házikók és a burjánzó kertek szinte egész évben sok látogatót vonzanak.

Az öblöt bárok és üzletek veszik körül, de akár minden nap megélhető élmény a tengerről visszaérkező halászok látványa, akiknek napi fogásait még aznap felszolgálják a helyi éttermek a vendégeik számára.

Cadgwith, Anglia

Az Anglia délnyugati csücskében, a Lizard-félszigeten található halászfalu maga a megelevenedett képeslap. A meredek lejtő aljában megbúvó nádtetős házacskák pont olyanok, mint amilyennek álmainkban egy cornwall-i halászfalut elképzelünk. És ez az egész él és lélegzik: a hajók minden reggel kifutnak a tengerre, hogy rákkal és homárral megrakodva térjenek vissza, melyeket délelőtt nagy kupacokba rendezve láthatunk a tengerpart fövenyén.

Aki szeretné látni a halászok visszatérését, annak korán kell kelnie. A hegy oldalában ugyanis csak egy kisebb parkoló van, amely hamar megtelik – a falu szűk utcáin pedig talpalatnyi hely sincs az autók számára.

Conwy, Anglia

Valami ilyesmi lehet egy halászfalu extrával. A Wales-ben található városkának olyan középkori vára van, ami bárhol Európában megállná a helyét (és a turisták egymás sarkát taposnák, hogy felfedezhessék). Csak éppen így egy kissé kiesik a sokak által járt utakról.

A nyolc bástyával rendelkező erődítmény a pompás kis településre és a Conwy-folyó torkolatára néz. A 13. század végén épült váron kívül itt látható a világ egyik első felfüggesztéses hídja (1826-ban épült), illetve Robert Stephenson is hagyott itt örökül 1848-ból egy kovácsoltvas csőhidat.

Melegebb éghajlaton

Calella de Palafrugell, Spanyolország

Hiszi vagy sem, ez a falu a népszerű Costa Braván bújik meg szerényen (nem tévesztendő össze a simán Calella nevű, délebbre fekvő várossal). A Roig-fokon található, közelében pedig nem kevés Kék zászlós strand található, és olyan eldugott sziklaöblök is, melyek gyalogutakon könnyedén megközelíthetők.

Bár a falut már felfedezte magának az ingatlanpiac, és hagyományos, fehérre mosott falú házaiban éttermek és butikok nyílnak, a helyi halászat továbbra is virágzik. A legközelebbi nagyvárost, Barcelonát innen 130 kilométerre találjuk.

Procida, Olaszország

A Nápolyhoz közeli apró sziget öbleiben tulajdonképpen több, egymásba érő halászfalu található, így aztán bármelyik irányból is nézzük a víz felől, egyformán jól mutat. A nagyváros öblének legjobban őrzött titka ez, mely megnyugtatóan kívül esik a tömegturizmus radarján.

Nagyon hasonlít a mindenki által ismert Portofinóhoz – az augusztust leszámítva, amikor az olaszok hagyományosan mind szabadságra mennek –, a keskeny utcáin itt is fiúk vonulnak horgászbottal, anyukák tolják a babakocsit, a cserzett arcú halászok pedig a hálókat igyekeznek kibogozni. Remek strandjai is vannak, és a sziget történelmében jelentős szerepet játszó, Mihály arkangyalnak szentelt kolostort is érdemes megnézni.

Câmara de Lobos, Madeira, Portugália

Az örök tavasz szigetének is nevezett Madeirán járva minden látogató felkeresi egyszer ezt a bájos halászfalut – akár gyalogtúrája végpontjaként, akár nyitott tetejű, emeletes turistabusszal. Ez utóbbi persze nem feltétlenül hangzik jól, de higgye el, a falu így is hangulatos, megéri felkeresni.

Hétköznapokon a tapasztalt tengeri medvék – munkájuk végeztével – a falu számtalan apró bárjában üldögélnek, és valószínűleg legnagyobb fogásaikat beszélik meg. A házak feletti meredek hegyoldal a sziget fő szőlőtermesztő vidéke, a Pico da Torre dombot megmászva pedig csodás kilátás tárul az öbölre. Winston Churchill időskorában odavolt ezért a látványért – több akvarellt is festett itt.

Klima, Milos, Görögország

Ha megnézi a képeket, többé már nem csak a milói Vénusz jut majd eszébe erről a szigetről. Hangulatos partmenti házikói a hagyományos építészetet követik: alul a halászok végzik munkájukat és tárolják eszközeiket, felül pedig a család lakik. A szirmata elnevezésű házak hátsó részét a sziklába vájták – néhány közülük kibérelhető, és garantáltan egyedülálló nyaralási lehetőséget jelent.

A kis falu fölött, a hegyen Trypiti települése található, illetve egy komolyabb ásatási terület, Klima katakombái néven. Erre járva egy tábla mutat a földúton abba az irányba, ahol a milói Vénusz szobrát egy helyi gazda megtalálta földművelés közben 1820-ban. Kissé távolabb pedig egy jó állapotban fennmaradt római amfiteátrum ad helyet nyaranta különböző koncerteknek.

Pučišća, Horvátország

A horvát Brač sziget északi partvonalán elhelyezkedő Pučišća öble mentén vakítóan fehér, történelmi házak sorakoznak. Ezek egyike a 15. században épített Palača Dešković ma különösen hangulatos szálloda. Ha az egyik este végigjárta a legszebb házakat felfűző útvonalat, üljön be egy helyi kiskocsmába, és próbálja meg háromszor gyors egymásutánban kimondani az öböl nevét, miután megivott egy kupicával a helyi halászokkal.