A tetőről indulhat a síelés ebben a svájci hotelben

A síhotel fogalma szintet ugrik ebben az építés alatt álló svájci hotelben, mely lehetővé teszi majd, hogy a síelők egyenesen a tetőről jussanak a pályákra.

Az ország Vaud tartományába tervezett szálloda a mostanáig kevesek által látogatott Vallée de Joux völgyben épül fel, a Jura hegység vonulatai között – írja a Lonely Planet News. Az Hôtel des Horlogers luxusszálloda szemnek kellemesen simul majd a környezetbe, illetve egészíti ki a közelben található múzeumot.

A tetőről "lehajtó" vezet majd a pályára, és a múzeumba is direktbe átsétálhatnak majd a lakók. Ez különösen azok számára lesz érdekes, akiket Svájcban a friss havon túl az órák is lázba hoznak: ez ugyanis a múzeumhoz hasonlóan az Audemars Piguet óragyártó projektje. Az Hôtel des Horlogers jelentése: "az órások szállodája". A már létező múzeum nem csak tekintélyes privát óragyűjteménnyel rendelkezik, de dizájn szempontjából is kiemelkedő. A szállodát ugyanazok az építészek jegyzik majd, akik a múzeumot tervezték.

Az Hôtel des Horlogers jelenleg épül, a tervek szerint 2020-tól fogad majd vendégeket.