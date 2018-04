Ezt ne hagyja ki, ha Pristina városában jár

Kevés olyan hely van Európában, ahol annyira keskeny a határvonal hagyomány és modernitás között, mint Koszovó fővárosában, Pristinában. Bár látványosságok terén nem a leggazdagabb város, balkáni kultúrkavalkáddal, remek éttermekkel és hangulatos szórakozóhelyekkel kárpótolja az arra járót.

Ha tehát végre valami új úti célra vágyna és elhagyná a már százszor megjárt utat a járatlanért, akkor Pristina egy jó választás lehet. Persze előtte nem árt otthon hagyni a háborúval kapcsolatos sztereotípiát és egyéb előítéleteket. Pristina jelenleg a legfiatalabb, legkozmopolitább és biztonságosabb város Európában, és tökéletes kiindulópont, ha Koszovó más területeit is felfedezné.

Kávéba fojtott bizarr épületek

A város nincs tele nevezetességekkel, lovasszobrokkal vagy zenélő szökőkutakkal, de nagyon kellemes hangulata van. Így ha itt járnak, hagyjanak maguknak időt egy egyszerű sétára, minden különösebb cél nélkül; a legérdekesebb látnivalók úgy is szembejönnek, mint például a Nena Tereza Boulevard – igen, Teréz Anyáról nevezték el a sétálóutcát –, mely a városközpont modernebb részén húzódik keresztül. Itt remek kávézókat találhatunk, mivel nagyon komoly a város kávékultúrája, és a helyiek, valamint azok szerint, akik már kóstolták, Pristinában készítik a legjobb macchiato-t. Ha szeretnék ezt első kézből megtapasztalni, látogassanak el például a Dit' e Nat', a Che Bar, vagy a Prince Coffee House kávézókba.

A központ másik része a középkori hangulatot idéző óváros, ahol a történelmi épületek összpontosulnak. Itt találják a hangulatos piacot, a török időkben épült 26 méter magas óratornyot, és a nemrég felújított Koszovói Nemzeti Múzeumot, melynek gyűjteménye végig vezet az ország több ezer éves történelmén római kori, bizánci és török leleteken keresztül. Ebben a negyedben áll a Néprajzi Múzeum is, mely a koszovói életet mutatja be a 15. századtól a 20. századig, illetve itt kapott helyet a Mehmet Fati szultán mecset, mely a város legöregebb mecsete.

Ebben a városban sok olyan érdekes látnivaló is van, amit az utazó lehet, hogy hirtelen nem is tud hova tenni. Ilyen például az ENSZ székházzal szemben álló Newborn emlékmű, ami az ország függetlenségét szimbolizálja. A felirat minden évben egy új festést kap, és valamilyen aktuálpolitikai helyzetre tükröz. De a Bill Clinton Boulevard és a Robert Doll utca sarkán például integet egy életnagyságú Bill Clinton szobor, illetve szinte hátrahőköl az ember a Koszovói Nemzeti Könyvtár brutális épületét látva, mert messziről úgy néz ki, mintha valóban bebörtönözte volna a könyveket – őszintén szólva nagyon félresikerült képzettársítás volt a tervező részéről. Egy biztos: a város nem unalmas!

Káposzta, kolbász vagy fine dining

A jó kávéhoz jó ételek társulnak ebben a városban. Koszovó konyhája albán, török és tipikus balkáni ízek keveréke, amiből a legjobbak mind megtalálhatók itt Pristinában. A mi töltött káposztánkra hasonlító sarma mellett akadnak még különféle raguk (tave), grillezet húsok és fűszeres kolbászkák (suxhuk), valamint finomabbnál finomabb friss sajtok. Ha megéheztünk, meglátogathatjuk például a Pishat, a Tiffany vagy a város legrégebbi részében található, hangulatos Liburnia éttermeket. De a csendes Bregu i Diellit városrészben van egy olyan étterem is, amit a legendás Chef Lali vezet olyan kreatív nemzetközi konyhával, hogy még a helyi hírességek, politikusok és ínyencek is ide járnak. Nem mellesleg itt adják az ország legjobb steak-jét is.

Indulhat az este?

Mint már fentebb írtuk, Pristina minden elmaradásáért kárpótol, ha az éjszakai életről és a bulizásról van szó. Itt szinte minden nap szerveznek valami partit, koncertet, előadást, táncos összejövetelt. Az estét érdemes egy közeli lokálban kezdeni, pár jófajta sörrel és rakival a barátok, utazótársak körében. Éjfél után már kereshetjük a nekünk tetsző helyeket. A Zanzi Jazz Bar például nagyon kedvelt a helyiek és az átutazók körében is, hétvégén élőzenével és tánccal. A Hamam Jazz Bár már kissé visszafogottabb és egyedi dizájnja díjnyertes is. Ha a zene mellé csodás kilátás is kell, akkor pedig a 13 Rooftop a nyerő, mely a Grand Hotel Prishtina tetőteraszán kapott helyet.

Világörökségek és medve menedék

Ha egy kicsit eltávolodnának a várostól, ugorjanak fel a buszra és irány Germia: egy hatalmas, 62 négyzetkilométer nagyságú park, mely piknikezésre és túrázásra is alkalmas. Ide szeretnek a helyiek is megszökni a városból. Nyolc kilométerre a városközponttól találjuk az UNESCO Világörökségi listáján szereplő, 14. századi freskókkal díszített Gracanica monostort és a környéken lévő ókori római várost Ulpianát is. Valamivel messzebb, az erdőben pedig már vár a Medve Menedék (Prishtina Bear Sanctuary) ahol a látogatók természetes környezetükben figyelhetik meg a megmentett barnamedvéket.