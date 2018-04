Csillagok háborúja fesztivált rendez Írország a forgatási helyszíneken

Elő a fénykardokkal, mert Írországban várják a rajongókat májusban. Kerry megyében háromnapos, gigászi Csillagok háborúja fesztivált rendeznek.

A május 4. és 6. között sorra kerülő rendezvény hivatalos elnevezése "May the Fourth Be With You" – azaz: A negyedike legyen veled! Négy helyszín: Ballyferriter, Portmagee, Ballinskelligs falvak and Valentia szigete ad majd otthont az ünneplésnek – írja a Lonely Planet News.

Írország szerepe a filmsorozatban 2014-ben kezdődött, amikor Portmagee faluban forgattak, majd a kétezer kilométer hosszú Wild Atlantic Way panorámaút mentén folytatódott egészen Írország legészakibb pontjáig, Malin Head-ig. Skellig Michael az a sziget, ahol Rey végre rátalál a rejtőzködő Luke Skywalkerre. A filmforgatási helyszíneken természetesen azóta a fesztivál nélkül is fellendült a turistaforgalom a rajongóknak köszönhetően.

A fesztivál egyik nagy attrakciója az lesz, amikor Az utolsó jedi-t a tényleges forgatási helyszín előtt, szabadtéren vetítik le. Ezenkívül vezetett túrákra, gyerekprogramokra, ír táncműhelyre is számíthatnak a résztvevők, akiket természetesen bátorítanak arra, hogy jelmezben érkezzenek.

A fesztivál részletes programja itt található. Budapestről a Ryanair és az Aer Lingus is közvetlenül repül, heti több alkalommal.