21. századi nyaralás egy úszó szupervárosban

Koktélkészítő robotok, éttermek molekuláris gasztronómiától a sima hamburgerig, tízemeletes csúszda, szörfszimulátorok, látványos showműsorok és több kép, mint amennyi festmény a Louvre-ban van – a világ új legnagyobb óceánjáró hajóján lehetetlen unatkozni.

Két évig lehetett a világ legnagyobb óceánjárója a Royal Caribbean társaság Harmony of the Seas nevű óriáshajója, idén már átvette tőle ezt a rangot a frissen átadott Symphony of the Seas. Most jó ideig biztosan nem is jön ki nagyobb hajó, az új rekorder hajóteste már most is csak pár méterrel lett nagyobb az elődje méreteihez képest, így a hajózás közben felhalmozható élményekre helyeződik át egyre jobban a hangsúly. Régebbi hajók felújításánál is ez az irány, az új óriáshajók pedig igazi úszó szórakoztató- és élményközpontként épülnek már.

A hajóstársaságokkal szemben sokáig az volt az elvárás, hogy úszó hotelként működjenek, vigyék el az utasaikat teljes kényelemben egyik kikötőből a másikba. Itt az utasok kiszálltak, kirándulásokra mentek, a szárazföldi tartózkodások szóltak igazán az élményekről. Amikor esténként visszaszálltak a hajóra, ott azokat a szolgáltatásokat várták, amiket egy jó szállodában is. Majd másnap újra egy másik városban ébredhettek.

Mára egy hajó önmagában is épp úgy lehet úti cél, mint bármilyen nagyváros. Persze a legtöbb utas továbbra is kíváncsi a kikötőkre. Hiszen a hajós utazás egyik legnagyobb előnye pont az, hogy minden nap más világhírű városban ébredünk, így sok helyet fel tudunk fedezni egy-egy út során. De azokon a napokon, amikor a hajó nem köt ki, csak halad a következő kikötő felé a tengeren, legalább annyi élményben lehet részünk, mint egy felkapott üdülővárosban. A Karib-tengeren pedig már egyre több rövid, három-négy napos út is indul, ahol már egyáltalán nem a kikötőkön van a hangsúly, hanem magán a hajón eltöltött időn.

A Symphony of the Seas számokban 228 081 tonna.

362 méter hosszú.

65 és fél méter széles.

18 emelete van.

2 759 szoba és lakosztály található benne.

A száraz adatok alapján nem könnyű elképzelni egy ilyen hajót, ezért összegyűjtöttünk pár érdekes összehasonlítást és vicces infót a hajó életéből és működéséből:

1. A hajót 500 000 külön részből állították össze. Ez huszonhétszerese az Eiffel-torony összeszerelésekor felhasznált alkatrészeknek.

2. Ha merőlegesen a földre felállítanánk a hajót, és így a 362 méteres hosszából hirtelen magasság lenne, kétszer akkora lenne, mint a Washington-emlékmű, az USA egyik, a washingtoni hírekhez kapcsolódóan legtöbbször mutatott nemzeti szimbóluma.

3. Ha egy képzeletbeli mérleg egyik serpenyőjére rátennénk a Symphony of the Seas-t, a mérleg másik serpenyőjére 17 ezer afrikai elefántot kellene felpakolnunk, hogy újra egyensúlyba hozzuk a két serpenyőt.

4. Teljes foglaltságnál 6680 férőhely van a Symphony of the Seas-en. A személyzet 2200 fős. Összesen tehát 8880 ember lehet egyszerre a hajón, amivel már valóban egy úszó városról beszélhetünk. Annak érdekében, hogy ilyen sok emberrel együtt utazva se legyen zsúfoltságérzetünk, nagyon jól működő rendszerekre és rengeteg hasonló funkciót ellátó egységre van szükség.

Kizárt, hogy ne találná itt meg kedvenc ételét

5. Így étteremből például rögtön van húsz darab is. Köztük van egy több emeletes, egyszerre több ezer főt ültetett étkezéssel kiszolgálni képes, elegáns (és ennek megfelelően a vacsorákhoz elegáns öltözetet előíró) főétterem, és egy sok száz főt befogadó, kötetlenebb svédasztalos étterem, a Windjammer. Mellettük kisebb, speciális éttermek is üzemelnek a hajón. Vannak köztük a szárazföldről már jól ismert nevek is, mint amilyen a Jamie's Italian, ahol olasz ételek közül választhatnak a vendégek.

A Symphony of the Seas hajón debütált egy új tematikus étterem, a Hook, amely különleges tengeri ételekre specializálódott. És a Harmony of the Seas-en újdonságként indult Wonderland étterem is helyet kapott az új hajón is. Ezt az éttermet az Alice Csodaországban ihlette. Ettől persze nem kell megijedni, nem nyúlsült és nyúlpaprikás került az étlapjukra! Inkább úgy kell elképzelni ott a vacsorát, mint amilyen egy piknikkosár lenne Csodaországban: hirtelen előbukkanó, váratlan ízek és élmények, molekuláris gasztronómia, egyszer művészi, máskor sokkoló tálalási megoldások. Itt nem szabad meglepődni azon, ha fagyitölcsérben érkezik egy halétel, és azon sem, ha szétrobban a szánkban egy olajbogyó. A molekuláris gasztronómiában nem csak illemszabály, hogy mindig csukott szájjal rágunk, hanem megkérdőjelezhetetlen praktikum is.

6. Annak, akinek koktélozni támad kedve, 42 bár és lounge közül választhat a Symphony of the Seas fedélzetén. Ezekben összesen 196 féle röviditalt tartanak, amiből a klasszikus koktélok mellett további 124 koktélkülönlegességet is elkészítenek a mixerek. De ha utáljuk támasztani a bárpultot, és nincs kedvünk két szót sem váltani senkivel, a Bionic Barban koktélkészítő robotoktól is megrendelhetjük az italainkat. Csak kiválasztjuk a kihelyezett tableten, hogy milyen koktélt szeretnénk, majd nincs más dolgunk, mint csodálni, ahogy a gép elkészíti. (Közben végig kiírja egy hatalmas képernyőre, hogy éppen milyen italt készít, milyen hozzávalókból, és az elkészítés melyik fázisánál jár.) Az egész nagyon kúl!

7. A Symphony of the Seas "kisebb" testvérein, a Royal Caribbean "Oasis" hajóosztályának óriáshajóin egy átlagos, 7 napos hajózáson sok más élelmiszer mellett 5000 friss tojást, 962 kiló homárt és 1134 kiló friss lazacot dolgoznak fel a konyhákban. Hét nap alatt átlagosan 680 kiló kávé fogy. Ami nagyjából 6 millió kávébabot jelent.

8. A legmagasabb csúszda, amit hajóra építettek, a tizenhatodik emeletről a tizedik emeletre érkező Ultimate Abyss csúszda legmagasabb pontja 45,72 méterrel van a tengerszint felett. Így amikor elindulunk lecsúszni rajta, magasabban vagyunk, mintha a Buckingham palota csúcsán lennénk.

9. A hajón 13347 darab különböző dekorációs tárgyat helyeztek el. Köztük csak képekből több van a Symphony of the Seas fedélzetén, mint ahány festmény a Louvre-ban található. Most először olyan képeket is elhelyeztek a fedélzeten, amelyek többet is mutatnak nekünk a Royal Caribbean applikációjával, mint amit szabad szemmel látnánk. Az applikáción belül "röntgenszemnek" (X-ray vision) hívják ezt a funkciót. Segítségével a fal mögötti rész több közösségi terébe is beláthatunk.

10. A Symphony of the Seas 23 medencéjében, vizes csúszdáiban és szörfszimulátoraiban annyi víz van, amihez, ha az amerikai Yellowstone nemzeti park híres, Old Faithful nevű gejzírjéből szeretnénk kinyerni, 94 gejzírkitörés vizét kellene hozzá összegyűjtenünk.

11. A hajó belső, nyitott sétányán, a Central Park nevű területen 20700 trópusi növényt és 52 fát ültettek el. Ez jóval több annál, mint amennyi növény a világ egyik leghíresebb kertészeti vásárán, a Chelsea virágvásáron megtalálható.

A Symphony of the Seas a nyári szezonban Barcelonából indul 7 napos mediterrán körutakra. A kikötők között szerepel Mallorca, Marseille, Róma, Nápoly és La Spezia.

Ősztől pedig a karibi térségben kelet-karibi és nyugat-karibi 7 éjszakás turnusokat, valamint 3 éjszakás rövid utakat kínál a Symphony of the Seas.

Ősztől pedig a karibi térségben kelet-karibi és nyugat-karibi 7 éjszakás turnusokat, valamint 3 éjszakás rövid utakat kínál a Symphony of the Seas. Utóbbiban a hajóstársaság privát szigetén, a CocoCay-en köt ki a hajó.

A Harmony of the Seas óceánjárót a Royal Caribbean hajótársaság és a Tengerjáró Utazási Iroda vendégeként fedeztük fel.