Túlszennyeződés miatt fél évre lezárják a turisták elől a Fülöp-szigeteki Boracay-szigetet: az ország ezzel több mint 400 millió dollárnyi bevételtől esik el, legfontosabb turisztikai látványosságának megőrzés érdekében azonban szükség van az intézkedésre a hatóságok szerint - olvasható az MTI hírei között.

Rodrigo Duterte elnök rendelte el az április 26-án kezdődő turisztikai zárlatot a Manilától 310 kilométerre délre lévő szigeten. Mint mondta, a túlfejlesztés hatására a sziget kezdett "pöcegödörré" válni. "Vissza akarjuk hozni azt a paradicsomi érzést, amelyet a '80-as években tapasztalhattunk" - mondta Frederick Alegre, a turizmusért felelős miniszterhelyettes.

Az elmúlt évben több mint kétmillió turista látogatott Boracayra, hogy finom homokos tengerpartjaiban, csodás naplementéiben gyönyörködjön, és élvezze pezsgő éjszakai életét - 56 milliárd pezó (275 milliárd forint) bevételt generálva. A turisták, az infrastruktúra elhanyagolása és számos egyéb tényező azonban egy évtized alatt "ökológiailag halott" szigetté tette Boracayt a kormány tanulmánya szerint.

A sziget csupán 30 ezer embert képes befogadni, de általában 70 ezren nyüzsögnek ott: 50 ezer lakos és 20 ezer turista. A hatóságok szerint ráadásul több száz betelepülő illegálisan épített házat és egyéb építményeket az erdőkben és védett területeken az évek során. Az építmények mindössze 47 százaléka van rákötve a sziget fő szennyvíztisztítójára, a többi valószínűleg kezdetleges szennyvízülepítőket használ vagy a szennyvizet közvetlenül a tengerbe engedi - véli Alegre miniszterhelyettes. Hozzátette: a rehabilitáció hat hónapnál hamarabb akkor fejeződhet be, ha sikerül korábban kiépíteni a szennyvízrendszert és a tengerparti nyaralóhelyek is együttműködnek. Hasonló döntés született Thaiföldön is: ott az Andamán-tengeren fekvő Phi Phi Leh-szigeti Maya-öblöt zárják le júniustól négy hónapra.