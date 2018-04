Extrém szabadulós játék egy sígondolában? Ilyen is van!

Egyben a világ legmagasabban fekvő szabadulószobájaként is bejelenthetjük a franciaországi Val Thorens-ben található attrakciót, mely közel háromezer méterrel a tengerszint felett kínál csoportoknak, családoknak extrém szórakozást.

Természetesen nem egy megszokott méretű sígondolában kell gondolkodni, hiszen ebben a síparadicsomban olyan kabinok lengedeznek, melyek egyszerre százötven utast tudnak szállítani – írja a Travel and Leisure. Építésekor, 1982-ben a világ legnagyobb lanovkájaként vonult be a köztudatba, és azóta is a sígondolák krémjeként tartják számon.

A Cime Caron elnevezésű gondolába a játék során öten lépnek be, majd a táj fölött lebegve egy órát kapnak arra, hogy megoldják a feladatokat: rejtvényeket és széfkódokat törnek fel, a kérdések pedig a hegy történelmével kapcsolatosak.

A fejtörő közben bármerre néznek, az Alpok káprázatos csúcsait csodálhatják a panorámaablakokból. Akár sikerrel járnak, akár nem, a gondola hatvan perc leteltével a kabin visszatér az állomásra, úgyhogy az érdeklődők megnyugodhatnak: nem kell James Bond-i küldetéseket végrehajtaniuk, hogy kijussanak a gondolából, és a kötélen másszanak vissza az állomásig, ha nem sikerült megoldani a rejtvényeket.

A játékhoz hozzátartozik az is, hogy a legalább 15 évet betöltött résztvevők előtte egy vezetett túrán vehetnek részt az állomáson, illetve a motorházban. A márciusban nyílt attrakció május 8-ig lesz nyitva az idei szezonban.

Ami a legjobb az egészben: a játék ingyenes, csupán előzetes regisztráció szükséges hozzá helyben, Val Thorens turisztikai hivatalában.