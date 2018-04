Napijeggyel is csobbanhat a világ legmagasabb hoteljének tetőteraszán

Akik szeretnek panorámás luxusmedencékben csobbanni, egy újabb helyet vehetnek fel a bakancslistájukra: a dubaji Gevora hotel tetőteraszára akár egyetlen fürdés erejéig is beugorhatnak.

A nemrégiben a világ legmagasabb szállodája címet elnyert hotel 356 méteres magasságával két másik, szintén dubaji csúcstartót utasított maga mögé. A tetőteraszán található huszonöt méteres medencét az érdeklődők immár napijeggyel is igénybe vehetik – írja a Travel and Leisure.

Hétköznapokon 40 dollárért (nagyjából 10 ezer forint), hétvégenként 54 dollárért (nagyjából 15 ezer forint) mehetünk fel a medencéhez, ráadásul a jegy részeként a kilátóteraszt is felkereshetjük. A medencéből a világ legmagasabb épületére, a Burdzs Kalifára nyílik kilátás, partjáról pedig a fürdőzők barbecue ételeket fogyaszthatnak két úszás között, alkoholt azonban nem árusítanak. A szállodában egy wellness központ és két edzőterem is működik. Érdemes tehát a megállót beiktatni, ha akár csak egy hosszú hétvégét is tölt Dubajban.