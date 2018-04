Pucérkodjon egy napig egy párizsi múzeumban

Franciaország Párizs Párizs egyik kortárs művészeti múzeuma olyan eseményt hirdetett meg, ami valószínűleg kimeríti az abszolút párizsias jelzőt: egy napon át engedi, hogy az erre vágyakozók ruhátlanul kóboroljanak a műalkotások között.

A Palais de Tokyo május 5-ét a naturisták napjává kiáltotta ki. A Párizsi Naturisták Közössége által szervezett rendezvény ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges a részvételhez – írja a Lonely Planet News. Az érkezőknek minden ruhájukat a ruhatárban kell hagyniuk.

Az eseményre délelőtt fél tíztől délig kerül sor, és a résztvevők a Discorde, fille de la nuit (Viszály, az éjszaka lánya) című tárlatot tekinthetik meg. A túrát vezető szakember maga is pucéran dolgozik majd.

Bár a naturista társaságok világszerte visszaesésről számolnak be tagjaik és a téma iránt érdeklődők számában, Párizsban reneszánszát éli a pucérkodás. 2017-ben a francia főváros egy pucér éttermi élményt is kínált a nagyközönségnek, sőt, egy nyilvános park egy részét is a nudistáknak adta át.