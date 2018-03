Nyerjen belépőt az angol miniszterelnök kertjébe!

Angliában nagy divat nyitott kerteket látogatni, és az idén a kertrajongókat különleges csemege is várja: a Downing Street 10, a miniszterelnöki rezidencia kertje is megnyitja kapuit. Mármint azok előtt, akiket egy nyereményjátékon kisorsolnak. Ön is jelentkezhet!