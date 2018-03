Hangulatos és praktikus egyben: Bécsben gyalogos passzázsok nyíltak

Az osztrák fővárosban járva lépten-nyomon átjáróházak keresztezik a gyalogosok útját. Bécs város vezetése a belső udvarok bejáratánál kihelyezett táblákkal a gyors gyalogos közlekedés megkönnyítése mellett az egykoron élet zajától zsibongó passzázsok felfedezésére hívja a járókelőket.

A huszadik században a társasházakban kialakított belső udvarok láncolatának kulturális hagyománya és divatja Párizsból indult el. Az osztrák fővárosban közel hétszáz ilyen átjáróház található, amelyek csak gyalogosan érhetőek el. Talán a leghíresebb a Raimundhof patinás épületének alsó szintje, amely a Mariahilferstraße-t a Windermühlgasse-val köti kössze. A régen pezsgő élettel teli passzázsok létezése a gyalogos közönség számára azonban mára már szinte teljesen feledésbe merült.

Bécs város vezetése februárban három összefüggő udvarsor kijelöléséről döntött: a Praterstraße 42 és a Czerningasse, a Gentzgasse 21 és a Währinger Straße, valamint a Sünnhof belső udvarát, a Landstraßer Hauptstraße 28 és az Ungargasse közötti átjárót nyitotta meg a belvárosban gyalogosan közlekedők számára. A járókelők a passzázsok elején kihelyezett kék színű táblákon nemcsak a belső udvarok nyitvatartási idejéről, valamint a társasházak házirendjéről tájékozódhatnak, hanem a belvárosi háztömbök kerülőútjairól és így az utca forgatagának elkerülésével megspórolt időről is információt kaphatnak.

Nem véletlenül lesz újra meg újra Bécs a legélhetőbb város a világon. Az osztrák főváros vezetése nem pihen: a gyalogos közlekedést különböző stratégiai intézkedésekkel kívánja ösztönözni, a járókelők számára megnyitott belső udvarok kijelölése is ezt a célt is szolgálja. „Egy modern és fenntarható város abban is mérhető, hogy a gyalogosok mennyire kényelmesen és biztonságosan tudnak az életterükben mozogni" - nyilatkozta Petra Jens, Bécs város gyalogos közlekedéséért felelős megbízottja.

További passzázsok megnyitásáról az átjáróházakat használó gyalogosok véleményének és igényeinek felmérését követően döntenek.