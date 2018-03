Bádogdobozokból épült szárnyas bikát állítottak ki a Trafalgar téren

Az Iszlám Állam terrorszervezet által elpusztított ókori ninivei szárnyas bikaisten üres iraki datolyaszirupos bádogdobozokból összerakott mását leplezték le a londoni Trafalgar téren az úgynevezett Negyedik Talapzat-projekt soron következő állomásaként.

A The Invisible Enemy Should Not Exist (A láthatatlan ellenségnek nem kellene léteznie) című alkotás a New Yorkban élő amerikai művész, Michael Rakowitz alkotása. Az ősi babiloni istenséget ábrázoló installációt, amely 10 és fél ezer üres iraki datolyaszirupos bádogdobozból készült, Sadiq Khan, a brit főváros polgármestere leplezte le kedden.

A Lamasszu asszír védőszellemet megtestesítő szárnyas bika Kr.e. 700 óta állt az asszír birodalom egykori fővárosához, Ninivéhez vezető hatalmas kapuk egyikénél Irakban. Az Iszlám Állam terrorszervezet fegyveresei rombolták le sok más műkinccsel együtt, miután 2014 júniusában elfoglalták Moszult és környékét.

Az iraki származású Rakowitz 2007-ben kezdett dolgozni projektjén, amelyben közel-keleti élelmiszerek elhasznált csomagolóanyagából alkotja újra a bagdadi Iraki Múzeum 2003-as kifosztásakor odaveszett műkincseket és újabban az Iszlám Állam által lerombolt műemlékeket.

Rakowitzé a 12. alkotás, amely elfoglalja a híres londoni tér negyedik szobortalapzatát. Előtte David Shrigley brit művész alkotása, egy ökölbe szorított kezet hétméteres kinyújtott hüvelykujjal ábrázoló szobor állt rajta.

"Ez a mű olyan időben foglalja el a helyét a Trafalgar téren, amikor az Irakból és Szíriából tömegesen menekülő emberek migrációjának vagyunk szemtanúi. Úgy tekintek erre az alkotásra, mint az eredeti mű szellemére és a még mindig menedéket kereső emberek megtestesítőjére, akiknek az életét már nem lehet rendbe hozni" - mondta a művész.

A londoni tér közepén a trafalgari csata győztes hadvezére, Horatio Nelson 52 méter magas emlékoszlopa áll. A tér sarkain álló talapzatok közül hármon további 19. századi brit hadvezérek szobrai magasodnak. A negyedik talapzat "lakatlan": 1841-ben emelték, lovas szobrot terveztek rá, de az sohasem készült el. 1999-ben kezdtek el kortárs műalkotásokat helyezni rá, amelyeket másfél évente cserélnek, eddig 11 mű fordult meg rajta.

Rakowitz alkotását Heather Phillipson brit művész The End című, egy élősködőkkel teleszórt hatalmas tejszínhabot ábrázoló szobra fogja váltani 2020-ban.