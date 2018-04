Mire elég 36 óra Dubajban?

Egy last minute hétvégi kiruccanás, de akár egy távol-keleti hátizsákos túra után megszakított repülőút is remek alkalom arra, hogy másfél nap alatt megnézzük, mit nyújt Dubaj 2018-ban. Mi például legutóbb, az ázsiai utunk szervezésekor stopoverrel foglaltunk repőlőjegyet, és 36 óránk volt arra, hogy felfedezzük a legek városát.

Azoknak, akik rosszul viselik a hosszú repülőutakat és az időzóna ugrások által okozott jatleget, bátran ajánljuk, hogy ha tehetik, szakítsák meg a hazautat félúton, és töltsenek el Dubajban egy vagy két éjszakát. A legegyszerűbb módja ennek, ha a repülőjegyet stopoverrel vásároljuk. A stopover egyszerűen megfogalmazva egy olyan átszállás, ami 24 óránál hosszabb.

Miért válasszuk az Emirates Dubaj stopover csomagját? Mert egy hosszabb átszállás során számos látnivaló és szolgáltatás (pl. buszos túra, Burdzs Kalifa belépő vagy akár sivatagi szafari) érhető el könnyen és kedvezményesen. (X)



És ha tényleg így döntenek, akkor jó, ha tudják, hogy az Emirates légitársaság honlapján például a jegyfoglalás során – amikor ki kell választani a dátumokat – Dubaj is beilleszthető egy állomásként az induló és célország közé. Ezt követően pedig a repjegy kombinációk között attól függően válogathatunk, hogy mennyi időt szánunk a stopoverre, vagyis az instant városnézésre.

Bejutás a reptérről

Mert nem mindegy, melyik reptérre érkezünk! Az elsősorban fapados légitársaságokat és teherszállító gépeket kiszolgáló Al Maktoum Nemzetközi Repülőtér (Al Maktoum International Airport – DWC) nem kapcsolódik a metróhálózatra - ha ide érkezik a gépünk, akkor tömegközlekedéssel az óránként induló 55-ös számú busszal vagy taxival juthatunk be a városba.

Az Emirátusok első számú légikikötőjének számító, a centrumhoz közelebb eső Dubaji Nemzetközi Repülőtér (Dubai International Airport – DXB) esetében azonban a napközben 10 percenként közlekedő metró is választható. A vonaljegy 5 dirhamba (kb. 375 Ft) kerül egy útra, de az ára attól függően változik, hogy hány zónán megyünk keresztül.

Közlekedés a városban

Ahogy az egész város, úgy a tömegközlekedése is óriási fejlődésen ment át az elmúlt években. Ebből a szempontból már most is világ élvonalába tartozik, és az infrastruktúra bővítése nem állt meg, továbbra is nagy tempóval zajlik. A város tömegközlekedési eszközein (kevés kivétellel) egy feltölthető kártyával, a Nol Carddal / Tickettel lehet fizetni az utazásért. A metró (ami zöld és piros vonalból áll), a busz és a villamos mellett a tömegközlekedés része még egy magasvasút és többféle hajó is. Az áprilistól október végéig tartó negyven-, ötvenfokos hőségben nemcsak a hotelek medencéinek vizét kell visszahűteni elviselhető hőfokúra, de a megállókban a várakozásra elhelyezett, sötétített, üvegfalú konténereket is, amelyekben 21 fokra beállítva dolgozik a klímaberendezés.

Az itthoni árakhoz viszonyítva a taxizás olcsóbb – az alapdíj nagyjából ugyanannyi, mint nálunk, de a kilométer díj legalább 60%-al olcsóbb. Ugyanakkor a dubaji taxizás becsapósabb is: ha egy kicsit nem figyelünk oda, egészen hatalmas távolságokat tehetünk meg a kocsiban ülve. A becsült menetidőt és menetdíjat a legtöbb autóban a műszerfalra szerelt LCD panelen folyamatosan láthatjuk - igaz, mindez valószínűleg már eleve a kerülőútra lesz kalkulálva. Ha azonban nincs nálunk készpénz, érdemes előre tisztázni, hogy a sofőr elfogad-e egyáltalán bankkártyát fizetőeszközként. Mert bár a legtöbb autó fel van szerelve bankkártya olvasóval, tapasztalatunk szerint, sokszor inkább a sofőr nem akarja vagy egyszerűen nem tudja azt használni.

Na, de térjünk is a lényegre! Mert ha az a cél, hogy viszonylag kevés idő alatt minél több programot besűrítsünk egy ilyen rövidebb dubaji kirándulásba, akkor az alábbi látnivalókból érdemes választani.

A kötelező látványosságok

BURDZS-KALIFA - A 95 kilométerről is látható arab hiperobjektum számos kategóriában tartja a világcsúcsot. Mindez azonban a hi-tech épületek állandó versenyének korában nem elég, a sikerhez nemcsak rengeteg, a kilátóban készült szelfi, hanem nagyvárosi legendák is kellenek. A bejutáshoz több jegytipus közül választhatunk, más a belépés ára például a csúcsidőszakban és azon kívül is. Ha megtehetjük - mert mondjuk, több napig vagyunk Dubajban -, figyeljük az időjárás-előrejelzést is, mert felhős napokon nem fogunk sokat látni a városból. A legjobb, ha a tervezett látogatás előtt egy-két nappal online megvesszük a belépőnket. Így a kinyomtatott jegyünket bemutatva, elkerüljük a sorbanállást a kasszánál.

BURDZS AL-ARAB - A világ egyik legdrágább szállodájának tartják, legolcsóbb szobájában is ezer dollár feletti áron szállhatnánk meg. A torony egy mesterséges szigetre épült, és az egyetlen utat, ami a parttal összeköti, csak vendégek használhatják. Ha be nem is jutunk, a Google Street View-val már körbenézhetünk a luxushotelben.

RÉGI DUBAJ - Ha a szupermodern legek mögé nézne, és kíváncsi rá, hogy milyen volt a régi Dubaj, négy élményt feltétlenül írjon fel a listájára. Kezdje a Dubai Museumnál, ahol a kiállítási tárgyakon és installációkon keresztül a régi Dubaj életével ismerkedhet meg. A múzeumtól aztán folytassa útját a Creek Deira oldala felé, mert ha tényleg a régi Dubaj élményeit keresi, akkor mindenképp a hagyományos hajójukkal, az abrával keljen át a vízen! Itt találja az óvárost, és benne az arany- és fűszerpiacot. Utóbbiban az árusok a fűszereken kívül rengeteg apró szuvenírt kínálgatnak a hűtőmágnesektől a csodalámpákig. Ha innen tovább sétál az aranypiac felé, az egyik első bolt kirakatában rögtön a világ legnagyobb aranygyűrűjével találja majd szemben magát. A piacon azonban még az ékszerüzleteknél is több mozgóárust talál majd – igaz, ők nem aranyat, hanem táska- és órareplikákat árulnak.

Travelo tipp Fizessenek be városnézésre! Számos cég szervez fél napos programot, ahol angolul jól beszélő idegenvezető kalauzol végig minket a városon. Amellett, hogy bejárjuk egész Dubajt, ellátogatunk a híres épületekhez és városrészekbe, több helyen megállunk sétálni és külön fotózni is. Az idegenvezetők a történelem ismertetésén túl sokat mesélnek a helyi hagyományokról, kultúráról illetve hasznos gyakorlati információval szolgálnak a mindennapokról. A városnézések általában a következő helyszíneket érintik: Dubai Marina Walk, Pálma sziget, Atlantis The Palm, Madinat Jumeirah, Burj Al Arab, Jumeirah Mecset, Creek partja és a régi városrész, Zabeel Palace (az uralkodó palotája), Dubai Mall (a világ legnagyobb bevásárlóközpontja, itt van a Burj Khalifa bejárata és a Dubai Fountain).

EXPRESSZ SZAFARI

Ezt a programot azoknak ajánljuk, akik még soha nem jártak sivatagban és néhány órában szeretnének belekóstolni a dűnék hangulatába és a homokkal gyorsan megtelő cipők érzetébe. Több, kifejezetten szafari programokat szervező cég kínálatából is választhatunk, az egyik a reggeli homokdűne-rallyt tevegeléssel kombinálva kínálja, a másik a naplementés sivatagi autózást hastáncműsorral egészíti ki.

Mi tavaly az utóbbin vettünk részt, néhány hete azonban az Arabian Adventures reggeli szafari programjára jutottunk el. És mindezt úgy, hogy a hajnali repülésünk után a szállodába érkezve, épp csak leadtuk a csomagokat, a reptérhez nagyon közel eső Le Méridien lobbijában pedig már várt is ránk az angolul kiválóan beszélő túravezetőnk. A program reggel 8-tól délig tartott, 12 órára vissza is értünk a szállásunkra. A programba az oda-vissza út mellett egy dűne rally, villám-tevegelés, homoksnowboard és egy uzsonna fért bele a mesterségesen kialakított oázisban, ami összesen - most egy átmeneti kedvezmény miatt - 231 dirhamba került (kb. 16 ezer Ft) fejenként.

Éjszakai élet, barhopping

Iszlám város lévén Dubaj szigorú szabályokkal korlátozza az alkoholfogyasztást. Alkoholos italt csak a szállodákban és a kimondottan erre szakosodott üzletekben lehet kapni (utóbbiban turistaként nem szolgálnak ki), így a legjobb koktélbárokat a szállodák legfelső emeletein, sokszor lélegzetelállító kilátással találjuk. Az árak az itthon megszokottnál magasabbak, esetenként akár az itthoni duplája is lehet egy ital. Mi a Four Points Sheraton 43. emeletén található bárt és a Four Seasons Hotel Luna Sky Bar-t próbáltuk és ajánljuk, mert mindkettőből remek a kilátás a Burdzs-Khalifára és jól látni a világ legmagasabb szállodáját is.

Ha azonban önöknek máshoz van kedvük

Akkor vásároljanak! A leghíresebb bevásárlóközpont a Dubai Mall, ami olyan hatalmas (50 focipályányi az alapterülete), hogy a repterekről ismert taxik közlekednek benne.

Nézzék meg az óriás tengeri akváriumot! Ugyanis a világ jelenleg legnagyobb tengeri akváriumát (51x20x11 méter) is a Dubai Mallban találhatjuk egy 75 cm vastag plexipajzs csomagolásában, aminek az a feladata, hogy ellenálljon a tíz millió liter víz nyomásának. A 30 ezer tengeri élőlényt bemutató akváriumban a belépőjegyek árai 100 dirham / főtől indulnak.

Vagy keressenek egy szabadstrandot! Mert Dubajban több kilométer hosszú ingyenes strandokon heveredhetnek le a homokba - ilyeneket találnak a Kite Beach, a JBR Beach, a Jumeirah Open Beach és a Mamzar Beach szakaszokon.

Ha azonban gyerekkel érkeznek

Dubajban a felhőkarcolóknál már csak a gigantikus játszóházak épülnek gyorsabban: nemcsak az iroda- és lakótornyok nőnek ki a végtelen homokszőnyegből, de a tematizált szabadidőparkok vagy a gigantikus várostörténeti emlékoszlopok is. Szikla tetejéről zuhanni egy Velociraptor hátán, bejárni Shrek földjét és kunyhóját, és Vasember páncéljában leszámolni az Amerikát fenyegető ellenséggel - ilyen élményeket kínál a dubaji óriáshomokozó, ha családosan érkezünk. A legnépszerűbb témaparkokról bővebben ebben a cikkünkben olvashat.

És ez így egyben még mindig csak töredéke a programlehetőségeknek, több nem is fér bele egy ilyen rövid kiruccanásba. Azonban egy 24 vagy 36 órás stopover arra mindenképp jó lehet, hogy képet kapjunk arról, mit fogunk megnézni akkor, ha majd egyszer Dubaj lesz a célállomásunk.

Szerzőnk az Emirates Légitársaság meghívására látogatott el a térségbe.