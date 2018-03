Elkészült a világ leghosszabb lebegő esküvői helyszíne Balin

Ha külföldi esküvőben gondolkodik, a Balin található Four Seasons több exkluzív megoldást is kínál: mindegyik esetében a medence közepén házasodhatnak a szerelmesek. A Jimbaran Bay-ben található Four Seasons-ban többek között egy 57 méteres, vízen lebegő folyosón vonulhat végig az ara.

A hosszúkás medencét szinte teljes egészében lefedik folyosóval az eseményekre – írja a Lonely Planet News. A medence ráadásul a tengerszint felett 35 méterrel található.

Ha ez esetleg nem nyerné el a házasulandók tetszését, 180 fokos napnyugtás panoráma mellett is esküdhetnek: ebben az esetben egy lótusz alakú medence közepére kerül a szigetecske, amin a szertartás zajlik. Eljutni is igazán kalandos ide: két folyót összekötő függőhídon kell átkelniük. Innét a környező erdőre 360 fokos panoráma nyílik. Ezenkívül pompás parti esküvőt is rendezhetnek a szálloda Sundara beach club-jában, melynek medencéje úgy alakítható át, hogy a Jimbaran Bay aranyszínű homokja felett lebeghessenek a szerelmesek.

Az esküvői helyszínek egy ötnapos esküvői csomag részeként választhatók, melynek esetében vagy ebben a szállodában, vagy a Four Seasons Sayan hotelben alszik a pár, aki VIP elbánásban részesül a szigetre érkezése pillanatától, majd a teljes személyzet: 40 séf, 150 inas és szobalány, illetve 30 spa terapeuta, edző és masszőr áll a rendelkezésükre.

Az esküvő napján hagyományos balinéz táncszertartásra is sor kerül. A Four Seasons Jimbaran Bay egy csak villákból álló resortkomplexum, mely a tengerparton, 14 hektár trópusi kertben terül el. A csomag részeként a helyi esküvőszervező a jogi kérdéseket is lebonyolítja.

A "vizes" esküvők újdonságok a szállodában, mely nemrég nyitott meg egy kétéves, teljeskörű átalakítást követően, összesen 147 medencés villával. A valaha 60 négyzetméteres Imperial Villa méretét kétszeresére, 120 négyzetméterre növelték, így egyszerre adhat otthont az esküvőnek, illetve a nászútnak is. Bali egyébként is a világ egyik legnépszerűbb nászút-helyszíne.