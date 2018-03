A Louvre bemutatja Delacroix alkotásainak legjavát

Eugene Delacroix francia festő munkásságát bemutató nagyszabású retrospektív kiállítás nyílik a héten a párizsi Louvre-ban, ahol utoljára csaknem fél évszázaddal ezelőtt szenteltek tárlatot a romantikus festészet egyik legnagyobb alakjának.

A Mona Lisa mellett Delacroix 1830-ban született műve, A Szabadság vezeti a népet című alkotás a francia múzeum leglátogatottabb festménye. A csütörtökön nyíló Delacroix 1798-1863 című tárlaton azonban az intézmény látogatóinak lehetősége nyílik rá, hogy jobban elmerüljenek a művész életművében.

"Delacroix a romantikus festészet legnagyobb alakja. Az ő nevéhez fűződik intézményünk két legendás alkotásának egyike. Ennek ellenére máig rejtély övezi őt" - mondta Sebastien Allard, a Louvre festményekért felelős igazgatója. Hozzátette: "rengeteg dolog történt azután az évtized után, amikor elkészítette leghíresebb műveit. Mi pedig most 1963 óta először bemutatjuk a majdnem kész alkotásait is".

A tárlaton csaknem 200 alkotás, köztük akvarellek, litográfiák, vallási témájú művek, valamint dokumentumok mutatják be, mekkora hatással volt Delacroix a festészet világára. A kiállításból az is kiderül, hogy a francia festő igazi kísérletező alkat volt, aki sokakra, köztük Pablo Picassóra, Claude Monet-ra és Paul Cézanne-ra is inspirálóan hatott.

Munkásságának évtizedei alatt Delacroix nemzetközi hírnévre tett szert, amit jól mutat az is, hogy a július 23-ig látogatható tárlatra nagyjából negyven kép érkezik az Egyesült Államokból.

Leszámítva a nagyobb méretű alkotásokat, a tárlat ősszel a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumba költözik.